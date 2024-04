Brolo, si è riunito il direttivo provinciale della Lega alla presenza del vice presidente della Regione Siciliana Luca Sammartino

Si è tenuta a Brolo la prima riunione del direttivo provinciale della Lega, presieduta dal senatore Nino Germanà, commissario provinciale. Ad aprire i lavori nella Sala Rita Atria è stato il padrone di casa, il sindaco di Brolo Pippo Laccoto, che ha sottolineato come in un anno, operando fianco a fianco con il commissario provinciale, il partito si sia fortemente radicato nel territorio.

“Abbiamo costruito una squadra forte- ha dichiarato Laccoto- Ad oggi quasi cento tra sindaci, amministratori, consiglieri comunali e assessori si sono avvicinati alla nuova Lega che grazie alla lungimiranza di Salvini ha sposato le esigenze del Sud come non era mai accaduto finora. Tra Sicilia e Calabria sono arrivati investimenti imponenti per la mobilità, le infrastrutture, le ferrovie e chi amministra conosce bene l’importanza dei fatti concreti”.

Il commissario provinciale della Lega Nino Germanà ha espresso soddisfazione per il grande lavoro fatto in tutta la provincia di Messina: “La nostra forza è la condivisione e l’unità d’intenti. Sono il commissario provinciale ma non c’è stata decisione che io abbia preso senza confrontarmi con Pippo Laccoto. Nel nostro partito non ci sono divisioni e questo avvicina tante persone alla nuova fase della Lega. In Sicilia c’è una classe dirigente autorevole e credibile, composta da amministratori, consiglieri, deputati regionali e nazionali autorevoli e credibili. Mi piace inoltre aggiungere che accanto a chi ha più esperienza ci sono tantissimi giovani che hanno intrapreso il cammino con chi sta dimostrando di credere nella politica del fare”.

Presente ai lavori il vice presidente della Regione Siciliana Luca Sammartino, che si è soffermato sulla straordinaria crescita del partito nell’isola grazie ad una politica concreta e di ascolto che il vice premier Salvini ha portato avanti. “Se il partito continua a riscuotere consensi e adesioni è perché chi lo rappresenta in Sicilia sta portando risultati e dando risposte ai territori con un’attività quotidiana al fianco delle persone”.

Tra i numerosi interventi dei rappresentanti dei comuni della provincia che hanno aderito al partito anche Francesca Reitano, possibile candidata alle Europee insieme al senatore Germanà che ha ribadito la “volontà di rappresentare al meglio il nostro territorio“.