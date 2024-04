Barcellona. Il boss Sem Di Salvo, sentito dai magistrati, si è dissociato da Cosa Nostra barcellonese

Salvatore Sem Di Salvo, esponente di vertice della “famiglia mafiosa” del Longano, accusato di essere mandate ed esecutore di diversi omicidi nella guerra di mafia negli anni ’90, per cui si trova ristretto alla carcere duro del 41 bis presso la struttura di Sassari, ha ufficializzato la sua “dissociazione” da Cosa nostra barcellonese ed ha ammesso i reati che nel tempo gli sono stati contestati.

Il boss qualche settimana fa è stato sentito dal procuratore aggiunto di Messina Vito Di Giorgio, insieme al collega della Dda Fabrizio Monaco e adi carabinieri del Ros, nell’ambito dell’inchiesta che aveva portato l’operazione del gennaio scorso, sulla base delle dichiarazioni del pentito barcellonese Salvatore Micale, che aveva fatto luce su una serie di omicidi decisi commessi su ordine dei vertici della mafia barcellonese nell’ultimo decennio del secolo scorso. A Sem Di Salvo era stati contestati ulteriori reati e nell’interrogatorio presso il carcere di Sassari, ha deciso di rispondere alle domande sui magistrati, facendo piena luce sulle sue responsabilità nei fatti contestati. Secondo quanto trapelato, il boss non ha deciso di collaborare, coinvolgendo altri soggetti nei fatti che gli sono stati addebitati, ma avrebbe chiarito la sua posizione, dissociandosi dalla famiglia mafiosa barcellonese, come riportato nel verbale di cui la Gazzetta del Sud ha pubblico uno stralcio: “… ammetto i reati che mi vengono contestati nell’ambito del procedimento penale per il quale sono stato, da ultimo, raggiunto da misura custodiale; mi dissocio dal clan di appartenenza, noto come associazione mafiosa dei barcellonesi. Intendevo fare questa dichiarazione esplicita di dissociazione da tempo, e in passato l’ho manifestata in vario modo. Negli atti che mi riguardano, concernenti il reclamo avverso il 41 bis, ho scritto che mi sono dissociato dal clan dei barcellonesi, e ribadisco che ho manifestato più volte questa mia volontà di dissociazione”.