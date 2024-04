Agli enti convenzionati dell’Asp di Messina sottratti le proprie economie. I sindacati: “A chi sono state assegnate e perchè?”

Il dott. Filippo Iannelli, rappresentante del sindacato ASSOCENDIS/ANDIAR, ha denunciato quello che sarebbe un grave danno avvenuto nei confronti dell’ASP di Messina, delle strutture convenzionate di Messina e di tutti i cittadini di Messina e provincia.

Dai conteggi effettuati sulla prestazioni effettuate in convenzione con il sistema sanitario nazionale per il 2022 ed il 2023, sarebbe emersa una drastica riduzione delle risorse destinata proprio alle strutture della provincia di Messina.

“Dagli accessi agli atti richiesti, ottenti nel mese di marzo ed aprile 2024 – afferma Iannelli – le economie dell’ASP di Messina, derivanti dal mancato raggiungimento del budget di alcune branche e alcune strutture, si attestavano per l’anno 2022 in 6 milioni di euro e sarebbero dovuti bastare per rimborsare la produzione complessiva di tutte le strutture convenzionate del territorio. Con uno “strano” decreto, il n. 516 del 1 giugno 2023, la Regione ha destinato come economie per l’ ASP di Messsina solo 1.7 milioni, con una sottrazione de facto di 4.3 milioni di euro circa sulle economie effettive e distribuendole in un modo che non è stato chiarito. Analoga situazione si è ripetuta anche per il 2023, ove le sole economie della dialisi risultano essere, come da accesso presso ASP di Messina, di 2.8 milioni circa e sarebbero dovute servire per rimborsare parte delle altre prestazioni eseguite dai cittadini siciliani nelle branche ove è avvenuta una maggiore produzione. Anche qui, con un altro decreto di “distribuzione“ delle economie della dialisi, nel 2023 all’ASP di Messina vengono destinate come economie solo 1 milione di euro circa, sottraendo de facto circa 1.8 cm”.

“Ci chiediamo a questo punto – conclude Iannelli – a chi sono andati questi soldi, destinati all’ASP di Messina? Perché è stato fatto ciò che e a che fine? Sulla questione è stata presentata anche una interrogazione parlamentare per iscritto da parte di un esponente della stessa maggioranza di governo e ci auguriamo che fatti come questo non accadano più perché l’aggregato già assegnato per una provincia dovrebbe essere utilizzato all’interno di quella provincia e non può essere sottratto ad essa. Aspettiamo risposta per capire dove siano andate a finire tali economie e aspettiamo che tali economie rientrino nella disponibilità dell’ASP di Messina”.