Milazzo, via al nuovo mercatino del Riuso e del Riciclo

Artigianato, antiquariato e hobbistica, prende il via in Marina Garibaldi il nuovo mercatino del “Riuso e del Riciclo”.

La Marina Garibaldi di Milazzo si prepara ad accogliere un nuovo e affascinante evento a partire da domenica 14 Aprile: il mercatino del Riuso e Riciclo dedicato all’artigianato, antiquariato e Hobbistica. L’iniziativa era stata anticipata nei mesi precedenti dall’Assessore Angelo Maimone. Organizzata in stretta collaborazione con la Proloco Milae ed E20divini è patrocinata dal Comune di Milazzo.

Il mercatino, incentrato sul concetto di riuso e riciclo, si svolgerà in concomitanza con quello già avviato con Slow Food, replicando l’evento due volte al mese, precisamente ogni seconda e quarta domenica, dalle 9:00 alle 20:00. Circa 50 espositori provenienti dal nostro territorio arricchiranno le giornate, offrendo ai visitatori una vasta gamma di prodotti artigianali e uniche creazioni. Questa nuova opportunità non solo promuove l’arte dell’artigianato locale, ma anche invita i residenti e i visitatori a scegliere il centro cittadino per le loro passeggiate domenicali, contribuendo così a ravvivare la città e sostenere le economie locali