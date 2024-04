La piccola Piang Crupi ammessa al primo corso della Scuola di ballo del Teatro San Carlo

Aveva 5 anni quando ha iniziato a muovere i primi passi di danza a L’Art de la Danse di Nadia Meo. Piang Crupi, lo scorso sabato ha superato brillantemente la selezione presso la scuola di ballo del teatro San Carlo di Napoli, entrandovi di diritto al primo corso. Il commento della Maestra Nadia Meo: “Voglio ricordare che la scuola di ballo del teatro San Carlo vanta un primato eclatante: è la prima scuola di danza d’Italia, una delle più antiche d’Europa. Ha una storia è un prestigio che dura da più di 200 anni. La nostra soddisfazione, mia e del mio team, è immensa.”

Tecnica, doti fisiche, estetica sono stati i punti di forza della piccola Piang, valutata dalla commissione esaminatrice, che ha fatto riferimento ai programmi svolti nella scuola di ballo della Fondazione Teatro San Carlo durante la prova di selezione, cioè una lezione di danza classica.

Nadia Meo, commenta così: Questo della piccola Piang, è un risultato che mi riempie di orgoglio. Sono molto felice per il suo nuovo prestigioso percorso l’attende. Dopo averla seguita in questi anni, capendo subito le sue enormi potenzialità, è con vero orgoglio ed emozione che ho appreso la notizia della sua ammissione a una scuola così prestigiosa. Sono sicura che il suo futuro sarà brillante e volerà’ in alto nel modo della danza. Glielo auguro con tutto il mio cuore.

“La notizia dell’ammissione di Piang – continua Nadia Meo – si pone come ulteriore conferma del lavoro che da 8 anni la mia scuola di danza L’Art de la danse porta avanti. Nel 2022 un’altra allieva è stata ammessa alla Scuola di ballo del Teatro dell’ Opera di Roma e un’ allieva al Centro Coreografico Internazionale Opus Ballet. Questo mi fa pensare che tutti i sacrifici sono ripagati e che non è per niente vano lavorare a una formazione professionale e offrire tutte le opportunità possibili a chi si affaccia con fiducia alla disciplina della danza. A cominciare dalle lezioni, passando per i concorsi e gli stage dove gli allievi hanno modo di confrontarsi con altre eccellenze, stili e tecniche, L’Art de la Danse lavora sempre alla massima ambizione possibile, perchè crediamo che il talento da solo non porti da nessuna parte, ma se coltivato e abbinato alla giusta formazione, può diventare un’enorme potenzialità e questo ne è la prova”. La piccola Piang è stata seguita tecnicamente e artisticamente negli anni: per la tecnica Classica Accademica da Nadia Meo e per la tecnica Contemporanea e Moderna da Imma mellone.

La testimonianza dei genitori di Piang

“Piang aveva compiuto da poco 5 anni quando ha calcato per la prima volta un palco. – raccontano –Sotto lo sguardo attento e amorevole della sua madrina Giusy Pirrotta, ha portato in scena, provando meno di due mesi, due coreografie di balli di gruppo. In quell’occasione abbiamo capito che la danza scorreva nelle sue vene e così, nel settembre del 2018 Piang iniziò a seguire i corsi di danza classica e contemporanea tenuti dalla maestra Nadia Meo, fondatrice de “L’art de la Danse”, e Imma Mellone.

Da quel momento non ha più smesso di ballare“.

“Oggi, che sono passati quasi 6 anni, – continuano – Piang ha raggiunto un grandissimo traguardo: l’ammissione alla scuola di ballo del Teatro di San Carlo di Napoli. Siamo orgogliosi di lei e della piccola donna che è diventata. Le auguriamo di raggiungere ancora tanti traguardi, di inseguire i suoi sogni, di raggiungerli e di averne altri. La auguriamo che la vita le sorrida sempre e, anche se così non sarà, noi saremo sempre un passo dietro lei, pronti a sostenerla e ad amarla. Un ringraziamento immenso va alla sua Maestra Nadia Meo che, con l’amore che pochi sanno dare, le ha trasmesso la passione viscerale per la danza e a tutto il team L’Art del la Danse: Imma, Melina e Fabiano. Sono unici e li porteremo sempre nel cuore. Adesso è ora che la nostra piccola spicchi il volo e noi, con amore immenso, le auguriamo buona fortuna!“