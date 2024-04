24liveSchool, Frutta Day ed educazione alla salute

Main sponsor di 24live School

Nell’Istituto Comprensivo Bastiano Genovese di Barcellona P.d.G, lo scorso 26 marzo 2024 si è parlato del “Frutta day”. Che cos’è?

Si tratta di una giornata celebrativa dedicata alla frutta, fortemente voluta dalla dirigente Francesca Canale e coordinata, nei vari ordini di scuola, dalle docenti Francesca Trovato e Marilina Messina. In questa occasione i professori ci hanno sensibilizzato sulle proprietà benefiche della frutta, spiegandoci che ogni giorno, se ne mangiamo una determinata quantità, contribuiamo ad avere uno stile di vita sano e un’alimentazione equilibrata.

La frutta infatti è un alimento fondamentale per una dieta equilibrata perché ricca di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti. Mangiare frutta regolarmente può contribuire a migliorare la salute e prevenire malattie come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcune forme di cancro. Il Frutta Day è quindi un’occasione perfetta per celebrare e apprezzare l’importanza della frutta nella nostra alimentazione e per promuovere la sua consumazione tra le persone di tutte le età.

Durante il Frutta Day in Italia di solito vengono organizzate varie iniziative come degustazioni di frutta fresca, corsi e workshop su come preparare gustose ricette a base di frutta, eventi sportivi e attività all’aperto legate al tema.

Come detto prima, nella nostra scuola oltre ad avere appreso le proprietà fantastiche della frutta, alcuni studenti si sono impegnati nella realizzazione di cartelloni celebrativi. I ragazzi della 1F, guidati dalla prof.ssa Vanna Accetta, hanno inoltre realizzato una breve presentazione video sulle proprietà nutrizionali e salutistiche della frutta, visibile al seguente link.

La professoressa Francesca Trovato inoltre, durante il mese di Marzo, ha portato avanti anche un altro progetto rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado sempre legato all’Educazione alla Salute e denominato “Percorsi di prevenzione delle dipendenze”. Sono intervenute all’interno di ciascuna classe per ben 3 incontri una psicologa ed una sociologa. Si è parlato di varie cose interessanti tra cui formare e sensibilizzare ragazzi e ragazze al rispetto dell’altro, alle pari opportunità e all’apertura alle diversità per educare alla sostanziale uguaglianza tra i sessi e prevenire le discriminazioni di genere, ma si è dato spazio anche alle dipendenze dai social e al tema dell’identità digitale, riflettendo sui rischi legati alla possibile confusione tra identità virtuale e reale. Infine si è parlato anche di argomenti riguardanti la comunicazione e gli stili comunicativi che passano attraverso un ascolto dell’altro attento, empatico e interessato.

Denise Giambò classe 3ªD

I.C. “Bastiano Genovese”