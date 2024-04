Il ballerino barcellonese Davide Telleri sul palco con Annalisa nel tour 2024 “Tutti nel vortice”

Il ballerino barcellonese Davide Telleri vivrà un 2024 intenso al fianco di una delle cantanti più seguite del momento come Annalisa. Davide, classe 95, sta infatti lavorando a Milano come assistente coreografo e ballerino al tour 2024 di Annalisa “TUTTI NEL VORTICE”, che ha già superato i 200k biglietti venduti con più della metà delle date sold out, che lo terrà impegnato per diversi mesi nelle principali città italiane fino ad arrivare all’ultima data all’arena di Verona.

Davide Telleri è nato a Barcellona Pozzo di Gotto e sin da piccolo ha frequentato diverse scuole di danza della zona. A 19 anni ha deciso di puntare sulla danze, avviando un percorso artistico e trasferendosi a Roma. La capitale gli ha subito offerto diverse possibilità tra cui quella di partecipare come sfidante ballerino ad Amici di Maria De Filippi, e quella di essere ingaggiato nel corpo di ballo di una compagnia maltese “YADA dance company” che lo ha visto in scena per un mese e mezzo nell’isola di Malta.

Dopo l’esperienza Maltese, è stato inserito nella compagnia del teatro Vittorio Emanuele di Messina con la direzione artistica di Micha Van Hoecke e nel 2017 ha partecipa come ballerino al programma “SARABANDA” su Italia uno condotto da Enrico Papi, esibendosi nello stesso anno si al “Wind Summer Festival”. Sono state numerosi le partecipazioni a programmi televisivi, come quella a “Domenica live”, come assistente coreografo e ballerino. Si è fatto così notare ed ha partecipato a diversi videoclip musicali, della canzone “Tikibombom” portata in gara a Sanremo 2020 da Levante ed al videoclip “KLAN” di MAHMOOD, in cui ha anche selezionati i ballerini. Si è quindi spostato Milano, dove è stato selezionato per il cast artistico per la sfilata di “Dolce e Gabbana dieci anni di alta moda” nel luglio del 2022 ed è iniziata la collaborazione con ANNALISA, inizialmente come assistente coreografo e ballerino alla realizzazione della performance della cantante nella canzone “BELLISSIMA” ospite nella terza serata di SANREMO 2023 in diretta su Rai1. Nel novembre 2023 ha preso parte sempre come assistente coreografo e ballerino per il primo concerto al Forum di Milano di ANNALISA ed al suo videoclip “EUFORIA” con le stesse mansioni. Ha partecipato al “Tim music awards” all’arena di Verona sempre con con Annalisa, partecipando anche alla sua ospitata ad “XFACTOR”, prima di iniziare con lei il tour 2024.