Il Barcellona Basket cede nel finale contro Avellino (75-81) e si allontana dai playoff: due gare per chiudere una stagione positiva

Il Barcellona Basket ci ha provato fino alla fine contro la capolista Avellino, squadra costruita per puntare alla promozione, ma alla fine di una gara equilibrata, i ragazzi di coach Pippo Biondo hanno ceduto la vittoria per un passaggio a vuoto decisivo nell’ultimo quarto.

L’esperienza della squadra irpina ha fatto la differenza e la vittoria è sfuggita a Fernandez e compagni, che comunque hanno giocato alla pari con una formazione di grande qualità come Avellino. Nessun rammarico per i giallorossi, che hanno raccolto l’applauso e l’affetto del pubblico del PalAlberti, che si è dimostrato ancora una volta il migliore ed il più caldo della categoria.

Mancano adesso due partite per chiudere una stagione importante per il rilancio del progetto di una società che punta a crescere a piccoli passi, consolidando soprattutto un’organizzazione che giorno dopo giorno continua a migliorare. Dopo la gara interna di domenica con Marigliano e l’ultima trasferta di Lucera, si tireranno le somme e si faranno le scelte per la prossima stagione di serie B interregionale, dopo aver raggiunge i due obiettivi dell’annata che sta per concludersi, ottenere la salvezza con largo anticipo e riportare l’entusiasmo attorno alla squadra di basket di Barcellona.