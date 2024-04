Giornata mondiale della salute. Partecipati sit.in davanti agli ospedali di Lipari, Barcellona e Milazzo

La neonata Assemblea Permanente per la Salute Pubblica ha organizzato ieri mattina una iniziativa in contemporanea a Lipari, Barcellona P.G. e Milazzo, in occasione della giornata mondiale per la salute.

Decine di persone davanti ai nosocomi dei tre distretti socio-sanitari, stesso striscione: «più ospedali, meno affari», slogan divenuto ormai segno di riconoscimento della battaglia contro l’aziendalizzazione e la privatizzazione del sistema sanitario. “Servono più ospedali – affermano – più personale, più ambulanze, più presidi territoriali di emergenza, ambulatori e consultori. Basta con le logiche del profitto e della spartizione delle poltrone”.

Durante i presidi anche un piccolo flash-mob con la ripetuta riproduzione del suono di un elettrocardiogramma che diventa piatto, per ricordare ancora una volta che la vita delle persone è messa quotidianamente in pericolo dallo stato in cui versa la rete sanitaria del territorio. E poi la lettura della piattaforma rivendicativa elaborata in queste settimane dall’Assemblea (nell’immagine allegata) e la comunicazione ufficiale della data in cui si terrà la prossima grande manifestazione popolare: il 17 Maggio a Milazzo. “Con questa manifestazione vogliamo dare continuità al percorso iniziato da tante associazioni e comitati il 2 Dicembre scorso a Barcellona P.G., con la grande manifestazione che ha attraversato le strade della città del Longano. Sarà la manifestazione di tutti e tutte coloro che vivono nei comuni dei distretti socio-sanitari di Milazzo, Lipari e Barcellona P.G. – continuano i componenti dell’Assemblea – non solo di coloro che vivono a Milazzo. Abbiamo più di un mese per coinvolgere la popolazione e le istituzioni del territorio e abbiamo scelto la giornata mondiale della salute per iniziare”.

Questo l’appello lanciato davanti all’ingresso degli ospedali di Barcellona, Milazzo e Lipari

«ll nostro territorio sta subendo le conseguenze del processo di aziendalizzazione e privatizzazione della sanità pubblica, che intende la salute, non più quale diritto, ma come bene di consumo riservato solo a chi può permetterselo. Attese infinite, carenza di personale medico, ritardi delle ambulanze, chiusura di reparti e sistematico depotenziamento dei presidi sanitari territoriali sono solo alcuni esempi di ciò che siamo giornalmente costretti a sopportare, nel silenzio delle stesse istituzioni che hanno contribuito e continuano a contribuire a questo.

Solo attraverso la mobilitazione per una rete sanitaria che risponda alle esigenze collettive,fuori dalle logiche di mercato e profitto, possiamo invertire la rotta.Un sistema sanitario che si basi su principi di universalità, gratuità e solidarietà e che sia presente in ogni territorio: di questo abbiamo bisogno! Per questo si è costituita l’Assemblea Permanente per la Salute Pubblica, aperta a tutti gli abitanti del territorio, e che ha l’obiettivo di difendere la salute pubblica perché la soluzione non può che essere nelle nostre mani. Mobilitiamoci!»

Le interviste rilasciate davanti al pronto soccorso di Barcellona