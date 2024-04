Barcellona, ritrovato con uno smartphone in carcere: assolto detenuto dall’accusa di detenzione illecita

Un giovane detenuto di 30 anni è stato assolto dall’accusa di detenzione illecita di un telefono smartphone, ritrovato all’interno della sua cella presso la casa circondariale di Barcellona P.G..

Lo ha deciso il Giudice del Tribunale di Barcellona, che ha accolto la richiesta di assoluzione avanzata dell’avv. Gaetano Pino per non aver commesso il fatto.

Il 30enne era finito sotto processo dopo che, a seguito di specifica perquisizione mirata alla ricerca di dispositivi cellulari e microtelefoni, utilizzati dai detenuti per videocollegarsi ai familiari e pubblicare video social, gli Agenti di Polizia Penitenziaria avevano rinvenuto il telefono cellulare accuratamente occultato in una intercapedine muraria della camera di detenzione.

L’attività d’indagine era stata posta in essere per accertare la sussistenza di un vero e proprio traffico illecito, realizzato, mediante insidiosi stratagemmi, al fine di agevolare l’ingresso abusivo di apparecchi vietati. Nell’immediatezza della perquisizione erano emersi elementi a esclusivamente a carico dell’imputato che in quel contesto aveva ammesso le proprie responsabilità.

Nel giudizio il difensore ha invece sostenuto l’impossibilità di dimostrare con certezza la paternità dello smartphone, considerato che nella cella si trovavano in totale sei detenuti e che tutti potenzialmente avevano potuto interagire con l’esterno, sostenendo, inoltre, la nullità della confessione resa dal proprio assistito perché avvenuta senza l’obbligatoria presenza del avvocato di fiducia.