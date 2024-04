La pizzeria “Vulcanello” festeggia 25 anni di attività, nel segno della tradizione

La pizzeria “Vulcanello” di via Papa Giovanni XXIII, gestita da Francesco Guidara con la moglie Assunta, festeggia i venticinque anni di attività a servizio di una clientela consolidata, che apprezza da sempre la qualità del prodotto, rimasto identico nella sua preparazione, seguendo una tradizione familiare tramandata da anni.

Alcune immagini dell’inaugurazione della pizzeria nel 1999 in via Gramsci

Francesco Guidara ha infatti iniziato a lavorare davanti ad un forno a legna in Germania, precisamente a Düsseldorf, dove ha imparato l’arte della preparazione della pizza da suo cugino. Il metodo per realizzare l’impasto, acquisito in quei due anni di apprendistato, non è cambiato fino ad oggi. Nell’aprile 1999 Francesco è tornato nella sua Barcellona, per aprire una pizzeria tutta sua, chiamandola “Vulcanello”, con lo stesso nome di quella gestita dai parenti in Germania, nel solco della tradizione familiare.

Il primo locale è stato allestito in via Gramsci e prevedeva anche il servizio ai tavoli. Dall’agosto 2002 è arrivato il trasferimento nell’attuale sede di via Papa Giovanni XXIII 391, dove Francesco, Assunta ed il loro staff offrono una grande varietà di pizze, comprese quelle famiglia, con servizio solo da asporto e consegna a domicilio gratuita.

I venticinque anni d’attività sono solo un ulteriore step di una pizzeria ormai storica nella città del Longano, apprezzata dall’affezionata clientela, che continua a sceglierla con il piacere di gustare un’ottima pizza.