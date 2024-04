“Gioca con noi – lo Sport in blu” domani mattina appuntamento allo stadio D’Alcontres

Domano domenica 7 Aprile è in programma l’appuntamento con “Gioca con noi – lo sport in blu”, organizzato per dare continuità alle iniziative in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull’autismo.

L’Angsa Messina ed il centro per l’autismo Dopo di noi hanno creato un’altra opportunità inclusiva, che sappia accendere i riflettori sociali non solo sulle problematiche relative alla conoscenza dell’autismo, ma anche sulle potenzialità dei nostri ragazzi, sul desiderio di relazionarsi con gli altri, in particolare con i propri coetanei, e di sviluppare amicizie significative.

Dalla consapevolezza del valore dello Sport come strumento importantissimo di inclusione e coesione sociale nasce l’idea di organizzare presso lo Stadio Comunale

D’Alcontres un’evento che sarà aperto a tutti.

All’interno del campo sportivo, si allestiranno delle aree in cui i ragazzi potranno cimentarsi in varie discipline sportive (percorsi motori, corsa ad ostacoli, lancio del vortex, basket) supportati dagli operatori del Centro Dedicato per l’Autismo, i quali proporranno percorsi ed attività di varie difficoltà per agevolare la partecipazione di più persone possibili.

Il Programma