“Camere con crimini”, domani al Teatro Trifiletti

Prosegue domenica 7 Aprile 2024 la VI stagione teatrale di quiNteatro diretta da Giuseppe Pollicina. Al teatro Trifiletti di Milazzo alle ore 19.00 andrà in scena lo spettacolo “Camere con crimini” di Sam Bobrick e Ron Clark, Regia: Giuseppe Pollicina

Se non nasci criminale difficilmente riesci a programmare il delitto perfetto. Loro sono troppo “Ceto medio” e procederanno per tentativi ed errori in uno spettacolo dove ridere è più facile che morire.

Camere con crimini (Murder At The Howard Johnson’s) è una commedia grottesca con risate e colpi

di scena all’insegna del mistero e dei brividi, destinata ad inchiodare alle poltrone gli spettatori anch’essi

travolti dal turbinio di eventi e dal succedersi delle situazioni. L’intera vicenda si svolge all’interno delle

camere del Bermuda Hotel, nell’arco di un anno, e vede come protagonisti una donna (Arlene, confusa e

combattuta tra la stabile routine col marito e la forte passione per l’amante) e due uomini (l’amante Mitchell, dentista belloccio, e il marito Paul, venditore di automobili, uomo banale e “grigio”) uniti tra loro da legami forti come …un nodo scorsoio!

Nessuno dei tre riesce ad affermarsi con una propria personalità definita ed autentica e proprio i gesti

estremi che tenteranno di compiere (gli improbabili crimini che avranno come vittime designate in sequenza: il marito, l’amante e infine la moglie) li renderanno progressivamente consapevoli del labile confine tra amore ed odio e della necessaria interdipendenza del loro triangolo. Tradimento, gelosia, vendetta e intenti criminali sono gli ingredienti che rendono questa commedia frizzante, ricca di colpi di scena e situazioni paradossali nel progressivo scambio di ruoli: da tradito a carnefice, da amante a vittima, da idolo a desiderato defunto.

Il continuo susseguirsi di situazioni esilaranti e cambi di prospettiva invitano implicitamente lo spettatore a riflettere sui suoi stessi legami sentimentali. Chi di noi può sentirsi davvero sicuro della persona con cui divide i propri giorni? Siamo in grado di decidere la rotta delle nostre vite, o navighiamo in balia dei flutti? Ha senso tentare di spiegarsi tutto ciò, o meglio sarebbe cullarsi in comode consuetudini? Gli autori, saggiamente, si guardano bene dal fornire risposte…..

Occhio al finale riuscirete ad indovinarlo?