Infermieri del carcere di Barcellona in servizio per oltre 18 ore consecutive: la Fials denuncia i fatti ai Carabinieri N.A.S. e chiede un’ispezione

Il sindacato Fials, dopo la nota inviata all’ASP Messina, ha inoltrato una denuncia anche al Comando Carabinieri N.A.S. per chiedere un’ispezione sulla gestione del personale infermieristico presso la casa circondariale di Barcellona.

“Come avevamo annunciato – scrive il segretario provinciale Fials Domenico La Rocca – si è puntualmente verificato e visto che l’assenza di Infermieri era già prevista, le uniche due unità infermieristiche in servizio nel turno pomeridiano dalle ore 14,00 alle ore 20,00 del 03/04/2024 per tutta la Struttura Carceraria, non avendo ricevuto nessun collega per il cambio turno, sono stati costretti ad effettuare in maniera continuativa anche il turno notturno (turno particolarmente gravoso) svolgendo ininterrottamente oltre 18 ore lavorative in palese violazione del D.Lgs. n° 66/2003 – Legge 161/2014, riuscendo a smontare e tornare a casa propria solo dopo le ore 8,00 del giorno successivo dopo aver ricevuto il cambio da parte dei colleghi montanti.

A nostro avviso oltre ai ritardi nella programmazione e gestione del personale per colmare le

carenze si aggiunge anche l’inerzia da parte dei Responsabili che avrebbero potuto disporre per

tempo provvedimenti urgenti mediante l’attivazione di prestazioni aggiuntive o in regime di straordinario e/o anche emanando un avviso di interpello per coinvolgere operatori in servizio anche presso altre strutture della stessa A.S.P. Messina. Sono state più volte segnalate dagli Operatori anche le condizioni carenti ed inidoneità degli ambienti di lavoro senza mai ricevere riscontro. Sono questi i motivi per cui gli operatori sanitari si sentono sempre più abbandonati, svalorizzati, sviliti e non parte integrante di un sistema, con la conseguenza che talvolta trovano come unica soluzione per preservare anche la loro salute psicofisica, quella di esercitare i loro diritti, preferendo ad esempio l’assistenza continua ai familiari disabili (congedi) ed in qualche caso anche il trasferimento in altre aziende o il licenziamento”.

La Fials chiede chiarimenti anche all’ASP Messina, oltre all’ispezione da parte dei Carabinieri dei Nas e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina. “Auspichiamo che simili episodi, che comportano gravi rischi per la salute psicofisica dei dipendenti e la sicurezza dei detenuti e non possono trovare giustificazione alcuna, non continuino a ripetersi”.