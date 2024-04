24liveSchool, il teatro contro la discriminazione di genere

Main sponsor di 24live School

Il primo marzo del 2024, gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, ma anche alcune classi delle scuole superiori barcellonesi, hanno partecipato ad uno spettacolo tratto dal libro “Ferite a Morte” di Serena Dandini. Alle 10, le classi accompagnate dal docente in servizio, si sono recate al Teatro V. Currò-Oratorio Salesiano San Michele Arcangelo per assistere all’evento prodotto dal laboratorio teatrale dell’associazione Genius Loci, diretto dai registi Pippo e Maria Rosa Bucca e incentrato sul tema della violenza di genere. Hanno partecipato anche alcuni ragazzi della scuola di danza “Otto tempi”, diretta da Luana Saitta e la violoncellista Hanna Chasnouskaya, che tra un monologo e l’altro, ha intrattenuto i ragazzi con i loro spettacoli. Sono stati letti undici monologhi, tratte da storie vere di donne uccise fisicamente ma anche psicologicamente da uomini che affermavano di amarle. Il tema è stato affrontato in modo semiserio per non annoiare il pubblico presente in sala.

Tre monologhi ci hanno particolarmente colpito. Il primo raccontava di una donna che aveva il mostro in casa, ma non se ne era accorta. Il marito era il mostro e la trattava come se fosse un oggetto. Lei aveva tre figli e mentre aspettava il quarto, il coniuge portò in casa un’altra donna. Un giorno durante una scampagnata organizzata dall’uomo e dall’amante, la donna fu assassinata con una una vangata in testa e poi bruciata con della benzina.

Il secondo monologo trattava di una giovane che il giorno del matrimonio, appena arrivata in hotel, è stata presa a schiaffi dal marito, perché, secondo lui, facendo così dimostrava che lei fosse solo di sua proprietà. Dopo quanto accaduto la vittima si sentì morta dentro, ma la sua morte vera e propria arrivò quando l’uomo l’accoltellò.

Il terzo monologo narrava di una donna che voleva cambiare la serratura di casa per paura del marito violento, ma ad impedirglielo era stato lo stesso marito che l’aveva minacciata di morte se solo avesse osato farlo. Tutti avevano sentito ciò che aveva detto, ma nessuno aveva fatto niente per aiutarla. La serratura non venne mai cambiata e la donna fu strangolata di notte dal marito.

Gli altri otto erano simili tra di loro, perché in tutti le donne vengono trattate come oggetti.

Per impedire che una cultura basata sulla discriminazione di genere possa continuare a diffondersi è importantissimo organizzare attività di sensibilizzazione nelle scuole in modo tale da far capire alle generazioni future che ogni persona, indipendentemente dal sesso, è libera di vivere la propria vita.

Paola Benenati e Nicolò Brigandì

classe 3ªE – I.C. “Bastiano Genovese”