24liveSchool: “Donne: quanto coraggio, quanta tenacia, quanti traguardi ancora da raggiungere!”

Main sponsor di 24live School

La donna non fu creata per essere inferiore all’uomo, ma per superare la solitudine. Fin dalla sua nascita è dunque concepita in un rapporto di parità, complementarietà e reciproco sostegno con l’uomo. Ma così non è mai veramente stato, infatti la posizione della donna nella società è sempre stata di sottomissione all’uomo all’interno della famiglia e di inferiorità nella vita sociale Le donne, solo grazie al lavoro e all’istruzione divennero più libere anche se non venivano apprezzate come gli uomini e, spesso, il loro salario era di molto inferiore.

La sfera dei diritti si ampliò quando venne concesso loro di poter mantenere il proprio cognome

anche in caso di matrimonio, di esercitare autonomamente attività commerciali, di usufruire parimenti ai fratelli dell’eredità del patrimonio familiare, ma ancora escluse da tutta una serie di

percorsi di studio e di professioni ritenuti maschili. Se Shakespeare avesse avuto una sorella talentuosa come lui, difficilmente avrebbe potuto studiare e aspirare a diventare una scrittrice di successo.

Le donne, nel momento in cui Virginia Woolf scrive ciò, erano vittime di una società fortemente maschilista e patriarcale, escluse dalla cultura, considerato un “dogma”, esclusivo appannaggio del cosiddetto “sesso forte”. La strada per l’emancipazione femminile è lunga, tortuosa e difficile: tra fine Ottocento e inizio Novecento il movimento delle suffragette destò scalpore rivendicando il diritto al voto, la parità di diritti con gli uomini e le pari opportunità di realizzazione nel sociale, ma solo dopo Seconda guerra mondiale, le Costituzioni degli Stati democratici sanciscono, in Occidente, l’eguaglianza e la parità dei diritti fra i sessi. L’eguaglianza costituzionale si realizza più o meno velocemente nei diversi contesti e il diritto di voto si estende rapidamente pressoché ovunque; al contrario, l’acquisizione di diritti civili incontra tenaci resistenze: 50 anni fa, alle donne era precluso il concorso in magistratura, mentre oggi la nomina di Margherita Cassano a presidente della Corte di Cassazione rappresenta un giro di boa e dimostra che la società è sempre un passo indietro rispetto agli obiettivi di una donna.

Una svolta importante che però non deve far dimenticare le doti femminili di sensibilità, intuito e praticità che contraddistinguono le donne. Spesso per farsi apprezzare negli ambienti maschili le donne tendono ad assumere atteggiamenti maschili, ma la vera forza di una donna sta proprio nella sua non comune capacità di resilienza e nel non abbandonare i suoi modi empatici. La donna oggi è lavoratrice e cittadina, ha un importante peso economico nella società, riesce ad essere lo specchio del passato, ma anche la proiezione nel futuro: è manager, magistrato, presidente del Consiglio, presidente di Confindustria, non è un risultato occasionale, ma quello di una guerra, fatta di tante battaglie vinte e altrettante perse. Le pari opportunità stentano ad affermarsi nel mondo occidentale e sono ancora meteore in altre culture dove le donne sono ancora succubi del patriarcato. Essere donna implica avere forza d’animo e responsabilità sia in famiglia, sia in società, sia sul lavoro; è un continuo camminare sulla lama di un rasoio, affinché la sua diversità sia valorizzata e riconosciuta nell’uguaglianza dei diritti, al di sopra di ogni pregiudizievole stereotipo e concretizzi il quinto obiettivo dell’agenda 2030.

Angela Bucolo, Gloria Lizio, Elisa Milone e Valentina Bellantone

Classe 2^BL ITT- LSSA “Copernico” Barcellona P. G.