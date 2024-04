Il Barcellona Basket crede nei playoff: domenica al PalAlberti il big match con Avellino

Il Barcellona Basket crede nei playoff e, dopo aver conquistato quattro vittorie su cinque gare disputate nella fase dei play-in di serie B interregionale.

L’unico neo della seconda fase della stagione è stato solo la prestazione proprio ad Avellino, che ha portato ad una sconfitta pesante. Da quel momento la squadra ha cambiato passo con tre vittorie consecutive, con due successi esterni a Marigliano e Corato. La classifica è corta con Avellino e Basket School Messina a quota 14 e il gruppo con Barcellona a 12 punti.

Al PalAlberti si attende il pubblico delle grandi occasioni per spingere la squadra ad una vittoria prestigiosa ed importante. Abbiamo raccolto le dichiarazioni del segretario Andrea Sottile.

La squadra è arriva all’appuntamento con Avellino dopo tre vittorie consecutive. Con quale spirito state preparando la partita?

C’è massima fiducia nei nostri mezzi, nella consapevolezza di esser in buon momento di forma sia fisica che mentale. Non dobbiamo commettere l’errore di presunzione di sottovalutare adesso un avversario che seppur sconfitto nelle ultime due è assolutamente tra le favorite al passaggio alla fase dei playoff come Avellino. Lo spirito che abbiamo dimostrato in questi Play-In deve rimanere immutato

I play-in Silver stanno regalando grandi soddisfazioni ai giallorossi. Uno dei due primi posti è diventati un obiettivo?

Assolutamente sì… siamo partiti con la consapevolezza di avere un gap di ritardo, ma sul campo abbiamo voluto giocarci tutte le nostre possibilità, conquistando quattro vittorie su cinque partite disputate. Siamo gli unici ad aver conquistato fin qui due vittorie esterne in campi ostici come Marigliano e Corato e credo che questi risultati hanno contribuito ad alimentare il “sogno playoff”. Continueremo a lottare per questo obiettivo fino a quando la matematica c’è lo consentirà.

Il pubblico del.PalAlberti potrà ancora una volta fare la differenza, com’è accaduto in questa stagione?

I nostri tifosi sono.diventati un fattore in questa stagione e trovarli ancona al fianco della squadra in questa fase della stagione trasmette grande entusiasmo a tutto l’ambiente, anche per il futuro del progetto sportivo della nostra società. Ci aspettiamo un colpo d’occhio giallorosso sugli spalti, con l’ormai riconosciuto sesto uomo.