24liveSchool, prevenzione e consapevolezza per scongiurare le tragedie sulla strada

Nell’Aula magna del Copernico si è svolto l’importante evento “I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE”, organizzato dal Lions Club di Barcellona P.G. per contrastare ma anche prevenire nella fascia dei giovani compresi tra i 15 e i 24 anni i comportamenti che possono portare a incidenti mortali o ferimenti con danni permanenti. Pertanto, considerato che nel corso del 2022 in Italia si sono verificati 3159 morti e circa 223 mila feriti in incidenti stradali, secondo i dati statistici ACI ISTAT, dovuti a vari fattori di rischio, diventa di vitale importanza sensibilizzare le studentesse e gli studenti ad osservale scrupolosamente le norme comportamentali relative alla circolazione stradale.

Dopo i saluti della dirigente scolastica, prof.ssa Angelina Benvegna e della presidente del Lions Club di Barcellona P.G. dott.ssa Nadia Rivetti è stato avviato un forum sulla condotta in strada dei giovani e degli studenti del Copernico, in particolare per riflettere sulla propria spesso inadeguata percezione del rischio. Poi, la relatrice si è soffermata sulle principali cause degli incidenti, in quanto la maggior parte sono di natura comportamentale: distrazione, eccesso di velocità, mancato rispetto della precedenza o della distanza di sicurezza, ma anche di quelle dovute a un non perfetto stato del veicolo e a un non idoneo stato psicofisico, per all’assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti. Uno scontro tra veicoli, non è imputabile ai veicoli ma alle persone che lo conducono e che violano il codice della strada e farne le spese, talvolta, sono ciclisti e pedoni.

Il Dott Nino Levita come medico ha testimoniato quanto sia importante il rispetto dell’uso del casco e di una guida rispettosa delle norme che regolano la sicurezza stradale per la diminuzione degli incidenti che coinvolgono i giovani. Infatti, l’alta incidenza delle gravi conseguenze dei sinistri stradali a causa dell’omissione delle cinture di sicurezza in auto e del casco sui motori, l’alta velocità, l’uso improprio del cellulare e altre pratiche discutibili induce a pensare che spesso i giovani infrangono le regole del codice stradale per spavalderia, bisogno di superare i propri limiti e di riscuotere l’approvazione dei pari, inconsapevoli di negare il diritto alla vita propria e altrui. Gli interventi del Comandante del Distaccamento di Polizia Stradale sostituto commissario dottor Sandro Raccuia e del Vice Sovrintendente Carmelo Ferrara hanno poi mostrato il funzionamento degli strumenti per segnalare e verificare l’ assunzione di sostanze psicotrope o di alcool ingeriti prima di porsi alla guida, mentre gli aspetti giuridici del mancato rispetto del codice stradale sono stati illustrati dell’Avv. Giuseppina Siracusa, perché oltre a una legge è molto importante la certezza della pena da scontare. Gli aspetti connessi con l’uso di sostanze alteranti sono stati approfonditi dal dott. Salvatore D’angelo ,delegato distretto 108YB, che ha raccomandato ai giovani di essere sobri e divertirsi in modo sano, in quanto non ha senso non avere ricordi del tempo passato allegramente.

Perciò, è importante riflettere sul fatto che la strada è uno spazio comune e come tutti gli spazi comuni ha bisogno di regole condivise per poterne usufruire senza rischiare la vita.

Vittoria Aliberti e Irene Saja

Classe 2QL ITT LSSA “ Copernico” Barcellona