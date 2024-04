24liveSchool, il “Venerdì di Marzo”: riflessioni sull’attesa della Pasqua a Barcellona P.G.

Un giorno senza tempo. Perché la sofferenza è paziente e sa aspettare. Un dolore umano provato da un Uomo, da un Dio che ha deciso di essere Uomo. Un dolore che scoppia nel petto di una madre, talmente coraggiosa da affrontare la morte del proprio figlio, donandolo al mondo. Un dolore universale. Main sponsor di 24live School

Il Venerdì Santo è questo. Se la Pasqua è resurrezione, i giorni che la precedono raccontano la storia dell’umanità. Ci sono altri giorni che precedono la domenica, ma l’attenzione, in particolare nella nostra incredibile città, si posa sul venerdì, il giorno della sofferenza. Questo perché è di tutti, a prescindere da ciò in cui ognuno vuol credere. Il dolore è necessario, per poter raggiungere qualsiasi vetta. Fa apprezzare i piccoli momenti di felicità.

Forse tutto questo nella processione delle vare odierna non si percepisce molto, ma ci sono dei momenti, degli scorci di infinito, degli attimi sospesi, che ti permettono di ritrovarti da solo; tu e una storia umana.

E’ una vita frenetica la nostra, fatta di sfide giornaliere, dimostrazioni della propria persona, agli altri e a noi stessi. Viviamo per apparire e spesso scordiamo di essere. Sono importanti entrambe le facce di questa medaglia, ma solo quando ad entrambe viene dato il giusto peso. Spesso capita di perdersi nel mare dell’incertezza, fatto di sospiri e pensieri appesi a fili già sfaldati; e quando tutto sembra solo confusione e colori indistinti in una folla di suoni, è bene chiudere gli occhi, prendere un respiro e fuggire, da solo, lasciando il fantasma di sé. Quando il mondo ti dice di restare ma tu credi di dover andare via, forse è meglio farlo. Ci sarà sempre un altro posto dove poter essere te stesso senza dover fingere.

Ma dove prendere quel respiro senza rischiare di essere calpestato?

Lì. Tra quei vicoli, dove tutto è fermo. Dove l’unico suono è quello di umani che si comportano da umani. Frasi spezzate di conversazioni amichevoli, commenti curiosi su ciò che accade attorno, saluti cordiali, dritte per organizzarsi meglio. Urla di dolore.

E in questo meraviglioso palcoscenico, allontanarsi e guardare la vita come spettatore spesso ci consente di ritrovarci.

Ritrovare il colore nelle tinte dei disegni floreali profumati, in netto contrasto con gli scorci degli ultimi istanti di vita ai quali fanno da cornici. Ritrovare il suono nelle visille, che fanno da tragica colonna sonora a questa storia, un canto lacerante che sovrasta il chiacchiericcio della calca. Ritrovarci in quei volti eterni, pieni di emozioni intrappolate in foto antiche ma sempre attuali.

Il Venerdì Santo a Barcellona Pozzo di Gotto può essere quella virgola che permette di recuperare fiato, quel colore che permette di riposare lo sguardo. Si deve solo saper cercare, come una caccia al tesoro per trovare l’equilibrio.

Adele Arcoraci

Classe IA Liceo Classico – IIS Medi Barcellona