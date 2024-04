L’intensa attività nelle scuole del gruppo di Protezione Civile dell’ANPAS “Club Radio C.B.”

La Protezione Civile dell’ANPAS “Club Radio C.B.” quest’anno ha attivato diversi progetti rivolti alle scuole con un coinvolgimento attivo presso l’I.C. Capuana con “compiti di realtà”, l’I.I.S. E. Medi di Barcellona Pozzo di Gotto nell’ambito del PCTO con “Un Giorno Da Volontario” e nell’Eramus nel progetto “Forest Fire Prevention” e nei prossimo giorni con l’Istituto Comprensivo di Castroreale/Protonotaro. Coinvolti anche gli alunni dell’ I.C. Primo di Milazzo con un progetto di “educazione civica”.

I volontari dell’Anpas “Club Radio C.B.” hanno accolto con molto piacere le richieste pervenute da parte dei Dirigenti Scolastici che hanno visto diversi momenti di formazione teorica e pratica, volti ad approfondire le tematiche già affrontate con i docenti curriculari e mirati all’acquisizione da parte degli alunni di comportamenti corretti e consapevoli. Gli studenti, suddivisi per classi, hanno affrontato diverse tematiche, quali la sicurezza stradale con l’obiettivo di insegnare il significato dei segnali di base e del codice stradale, il rispetto delle regole civiche e sociali, nonché aumentando la consapevolezza dei rischi della strada. Si è parlato anche di cyberbullismo con l’obiettivo generale di prevenire il fenomeno legato all’uso dei social ed educare al rispetto, all’empatia e alla cooperazione reciproca, e di primo soccorso con l’obiettivo di sensibilizzare circa la conoscenza e la condivisione di informazioni relative al funzionamento cardiovascolare e alle norme di primo soccorso. Gli studenti hanno imparato nel corso degli incontri a gestire le potenziali situazioni di rischio ed emergenza con fiducia e completeranno il percorso con le buone pratiche in materia di protezione civile così da prevenire comportamenti scorretti in caso di possibili calamità.

“Il coinvolgimento dei volontari nel curriculum scolastico – afferma il Presidente Marco Anastasi – non solo arricchisce l’esperienza educativa degli studenti, ma instilla anche un forte senso di responsabilità civica. Ringraziamo tutti i Volontari che hanno collaborato nella realizzazione dei progetto, nonché i Dirigenti Scolastici ed i Docenti per l’opportunità concessa di condividere le esperienze e competenze acquisite e di poter essere da stimolo e ispirazione alle nuove generazioni per fare la differenza nella loro comunità. Ricordiamo infine che l’associazione al suo interno possiede un proprio “Gruppo Giovani” che racchiude una trentina di ragazzi dai 12 ai 28 anni”.