La storia di Attilio Manca sarà raccontata in un film: Elio Germano interpreterà l’urologo barcellonese

Un film per raccontare la storia di Attilio Manca, l’urologo barcellonese trovato morto nella sua casa di Viterbo il 12 febbraio 2004.

A riferirlo è stata l’edizione siciliana di ‘Repubblica’ sottolineando che il progetto sarà realizzato da Giulia Zanfino (freelancer presso Il Fatto Quotidiano, Repubblica.it, Rai Director presso Rai Storia e regista) e Francesca Scoleri (Presidente Themis & Metis). Sul caso la magistratura ha più volte sostenuto una tesi opposta a quella dei familiari, avallata dalla commissione parlamentare antimafia, secondo cui il medico sarebbe stato ucciso per essere finito nella trama della latitanza di Bernardo Provenzano.

Ad interpretare il ruolo di Attilio Manca sarà Elio Germano, come anticipato dalla stessa Giulia Zanfino: “Noi usiamo il cinema come strumento di pressione sociale – ha precisato Giulia Zanfino – e per dare una giustizia almeno storica, perché quella giudiziaria a volte tarda ad arrivare o non arriva mai. Ci stiamo muovendo con determinazione e abbiamo pensato di coinvolgere Elio Germano per fargli interpretare il ruolo di Attilio”.

Zanfino lavora con la casa di produzione, la “Ugly film”, insieme a Mauro Nigro e Gianluca Palma e oggi insieme a Latteplus, produzione italiana basata a Berlino, ha deciso di realizzare il film sulla storia di Attilio.