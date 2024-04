La Fials denuncia la carenza di infermieri presso il carcere di Barcellona: scoperti diversi turni di servizio

Il sindacato FIALS sanità, dopo aver denunciato la carenza di personale sanitario presso i Presidi

Ospedalieri e Strutture dell’A.S.P. di Messina, adesso punta l’attenzione sulle criticità segnale dal personale in servizio presso la Casa Circondariale di Barcellona.

“Nella struttura di via Madia – sottolinea il segretario provinciale Fials Domenico La Rocca – si continua a registrare una progressiva riduzione di personale Infermieristico, circa 7 unità, che a vario titolo è stato assegnato in altre strutture dell’A.S.P. di Messina, senza però aver programmato le dovute sostituzioni con nuovo personale. Da qualche settimana la situazione è precipitata al punto che intere sezioni, comprese le sezioni dell’Area Psichiatrica, rimangono senza un Infermiere in servizio per interi turni e l’unico Infermiere previsto in turno è costretto ad occuparsi di oltre 250 detenuti, distribuiti in diverse sezioni e strutture interne e delle loro necessità assistenziali ed addirittura. Si è arrivati alla situazione limite in cui durante il turno di notte del 03/04/2024 presso l’intera Casa Circondariale non è previsto nessun Infermiere. Siamo fortemente allarmati, preoccupati ed alquanto sgomenti per l’assenza e ritardi nella programmazione della Gestione delle Risorse Umane e per il senso di abbandono e scoraggiamento che i pochi sanitari assegnati vivono quotidianamente essendo consapevoli del carico di lavoro, delle necessità assistenziali, delle responsabilità e della sicurezza e incolumità sia degli stessi operatori che dei detenuti. Per questo chiediamo urgenti provvedimenti ed in caso contrario denunceremo le criticità e chiederemo l’intervento degli organi istituzionali competenti”.