Milazzo, un 14enne è rimasto ustionato sul lungomare di Ponente: le fiamme del barbecue lo hanno raggiunto durante una grigliata

E’ stato un lunedì di Pasquetta che poteva trasformarsi in tragedia quello di un quattordicenne di Milazzo, che insieme agli amici stava trascorrendo la giornata di festa, dedicata spesso alla gite all’aperto.

Il ragazzo, con altri due giovani, stava preparando la brace per una grigliata nella zona di Ponente, vicino all’ex discoteca Le Cupole, quando probabilmente un’improvvisa folata di vento, che ha sferzato la costa tirrenica per tutta la giornata di ieri, ha provocato l’incidente con una fiammata che ha colpito il ragazzo nella parte alta del corpo. I due amici sono rimasti leggermente feriti, mentre il 14enne, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato prima al Fogliani di Milazzo e poi, a causa delle ustioni riportate, trasferito con l’elisoccorso al centro specializzato dell’Ismet di Palermo, dove si trova attualmente ricoverato in condizioni comunque non gravi.