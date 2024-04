Il Leo Club di Barcellona ha realizzato un’iniziativa benefica per l’acquisto di un bastone elettronico destinato a non vedenti

Il Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto, nel periodo di Pasqua, ha organizzato una distribuzione di Colombine Pasquali, simboli tradizionali della Pasqua, per il T.O.N. (Tema Operativo Nazionale). L’evento ha visto una grande partecipazione della comunità, unita in uno spirito di generosità e solidarietà. Il cuore pulsante di un importante evento solidale è stato il Duomo di Santa Maria Assunta di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il ricavato dell’evento servirà per un’importante causa: l’acquisto di un Bastone Elettronico (BEL), un dispositivo che verrà donato a una persona non vedente. Questo strumento rappresenta un passo significativo verso l’indipendenza e la mobilità per coloro che vivono con questa sfida.

Il BEL è un dispositivo che può trasformare la vita di una persona non vedente, permettendogli di muoversi in modo più sicuro e autonomo, migliorando notevolmente la qualità della vita.

L’evento ha sottolineato l’importanza della solidarietà e del servizio comunitario, valori che il Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto continua a promuovere con passione e dedizione. Con iniziative come questa, il club dimostra che piccoli gesti possono avere un grande impatto sociale, cambiando la vita delle persone.