Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo: la marcia in blu per le via della città, domenica appuntamento al D’Alcontres

Nella Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’A.N.G.S.A. (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo) Sezione provinciale di Messina “Cielo Azzurro” APS & Coop. Sociale “Progetto Dopo di Noi” ha organizzato l’iniziativa “CAMMINA CON NOI- PASSEGGIATA IN

BLU PER L’AUTISMO”.

La marcia ha attraversato il centro della città, con brevi tappe al Monumento ai Caduti ed alla vecchia stazione ferroviaria, vicino al parco La Rosa. E’ stato un modo per sensibilizzare sul tema dell’autismo nel giorno del 2 Aprile in cui si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale ONU.

La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. L’iniziativa ha coinvolto i ragazzi che frequentano il Centro per l’Autismo di Barcellona P.G., le loro famiglie, gli operatori e tutta la cittadinanza, unita in cammino per promuovere i diritti, le opportunità e l’inclusione delle persone autistiche e contrastare l’isolamento e la discriminazione, purtroppo ancora presenti a causa di barriere sociali, culturali e psicologiche radicate, da provare ad abbattere anche grazie alla valenza, simbolica e concreta, di manifestazioni come questa. Le vie cittadine principali interessate dalla passeggiata sono state contrassegnate da targhette in blu contenenti rappresentazioni e pensieri che raccontano l’autismo.

Domenica 7 aprile allo stadio D’Alcontres – Barone sarà lo sport il protagonista con diverse attività che coinvolgeranno i ragazzi che frequentano il Centro per l’Autismo di Barcellona P.G.