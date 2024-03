La doppia processione del Venerdì santo a Barcellona e Pozzo di Gotto: un bagno di folla che merita di essere valorizzato

La grande partecipazione di persone alla doppia processione del Venerdì santo di Barcellona e Pozzo di Gotto premia l’impegno di coloro ogni anno garantiscono la continuità della tradizione religiosa e popolare più sentita nella città del Longano.

I due cortei raffiguranti le stazioni della Via Crucis hanno attraversato le vie di Barcellona e Pozzo di Gotto, incrociandosi sulla copertura del torrente Longano. L’incontro è stato celebrato con il canto del “Venerdì di Marzo” intonato dai visillanti che seguono le due processioni, prima di riprendere il cammino per le strade delle città. Una tradizione che unisce da sempre il sacro ed il profano, in cui spesso il folklore prende il sopravvento sulla spiritualità della manifestazione, solo a tratti mantenuta e rispettata dai suoi protagonisti. L’obiettivo di tutti, a partire dall’amministrazione comunale, è quello di garantire un futuro alle due processioni, attraverso il loro inserimento tra gli eventi più importanti della Sicilia, così da individuare le risorse per la salvaguardia dei gruppi statuari, sempre a rischio di danneggiamento, soprattutto per quelli custoditi in magazzini non perfettamente adatti.

La manifestazione, che ha raccolto migliaia di persone, ha visto l’impegno della Croce Rossa Italiana, comitato di Barcellona, con il supporto di quelli di Milazzo e dei Nebrodi, che hanno garantito l’assistenza sanitaria con la presenza di 4 ambulanze, un pulmino disabili e un’auto medica, oltre alle squadre appiedate lungo il tragitto delle due processioni. Il servizio d’ordine è stato organizzato dalla Polizia Municipale, con il supporto dei volontari di Protezione civile del Club Radio Cb e delle pattuglie delle Forze dell’Ordine.