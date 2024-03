San Filippo del Mela: era stato arrestato per droga, torna in libertà all’esito degli esami dei RIS

Un ventiduenne di San Filippo del Mela, recidivo, era stato arrestato lo scorso 1 marzo, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell’art. 73, comma 4 del dPR 309/90. Ieri, l’esito gli esami dei RIS lo ha scagionato.

A condurlo in manette era stata una perquisizione, dalla quale i Carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela avevano rinvenuto nella sua camera da letto circa 9 grammi di marjuana e 1,2 kg di hashish, divisa in 10 panetti. Durante la perquisizione, sono stati ritrovati anche due siringhe e banconote per un importo complessivo di circa 200 euro. A completare i ritrovamenti dei Carabinieri, anche un trita erba, una macchinetta per il sottovuoto e altre banconote false.

Il ragazzo era stato arrestato, ancora minorenne, nel 2019 per fatti riguardanti sempre la droga e in questa occasione, per lui il GIP aveva convalidato l’arresto, predisponendo la custodia in carcere, dopo che lo stesso aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere all’interrogatorio di garanzia.

Ieri, invece, è stato reso libero. A confortare le ipotesi della difesa, curata dall’avv. Carmelo Monforte, anche l’esito dell’esame tossicologico dei RIS che ha attenuato la gravità indiziaria in capo al ventiduenne.