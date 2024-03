IIS “E. Medi”: concluso il progetto NHSMUN

Si è concluso all’Istituto di Istruzione Superiore “Medi” di Barcellona P.G. il progetto NHSMUN (National High School Model United Nations), corso avanzato in negoziazione internazionale, giunto alla decima edizione per l’istituto barcellonese

Consapevole del grande valore del progetto è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ester Elide Lemmo, che ha fortemente voluto la replica dell’esperienza trattandosi “di un percorso di alta formazione, con valenza di PCTO, che si aggiunge alle innumerevoli attività sia europee sia internazionali che hanno contraddistinto il Medi nell’ultimo ventennio”.

L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di ben 26 alunni provenienti dalle quarte classi del Liceo Classico e Scientifico: Silvia Aliberti, Carmelo Aliberti, Giuseppe Arcodaci, Matteo Bonomo, Emanuela Bucca, Zoe Castellano, Carla Coppolino, Elena Grifò, Federica Crinò, Priscilla Currò, Amanda Di Salvo, Irene Isgrò, Mattia La Macchia, Giuseppe Levita, Martina Maio, Marzia Milazzo, Alfio Munafò, Marco Munafò, Carlo Pesce, Giada Pirri, Irene Romano, Santi Scarpaci, Rita Chiara Scarpaci, Carlotta Scolro, Annarita Scuderi, Riccardo Valenti.

Gli allievi hanno seguito un percorso di formazione che ha arricchito il loro bagaglio culturale di nozioni di diritto internazionale, storia contemporanea e macroeconomia, e che si è articolato in due fasi: lezioni in aula e soggiorno a New York per la simulazione diplomatica. E’ stata formatrice, in rappresentanza dell’Ideagorà, società intermediaria tra l’Istituzione Scolastica e il Model UN, la dottoressa Chiara Maio e docente tutor PCTO per il Medi la prof.ssa Nunziata Cinzia Livoti, che ha accompagnato il gruppo a New York insieme al vicario prof. Claudio Rosanova.

Durante il corso di formazione a scuola i partecipanti hanno imparato a scrivere una risoluzione diplomatica ed hanno appreso tecniche di “speech and public speaking” ovvero modalità di composizione di interventi da tenersi all’interno delle commissioni di appartenenza e tecniche di diplomazia necessarie per l’incisività delle proprie argomentazioni.

L’obiettivo del progetto è proprio quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per poter agire da veri e propri delegati nelle commissioni ONU, attraverso lo studio di nozioni essenziali sul funzionamento delle Nazioni Unite ed i principi di Diritto internazionale e la realtà sociale, politica ed economica del Paese -quest’anno la Nigeria- che la delegazione ha rappresentato all’interno delle Commissioni e sotto-commissioni.

“Gli studenti hanno vissuto un’esperienza straordinaria– precisa il prof. Rosanova- a livello sia formativo sia ambientale, vivendo per una settimana nell’atmosfera magica di New York e visitando luoghi di grande valenza culturale ed emotiva: Ellis Island, Statua della Libertà, Summit, Empire State Building, Time Square, ponti di Brooklyn e di Manhattan, Intrepid Museum, Central Park, Museo di Storia Naturale”.

“Ascoltare i nostri studenti discutere in dibattiti internazionali con coetanei provenienti da tutto il mondo mi ha reso orgogliosa e fiera di loro – aggiunge la prof. Livoti – E’ stato emozionante vederli nelle vesti di delegati internazionali, coglierne il coraggio e l’entusiasmo e vivere insieme a loro le emozioni del momento”.