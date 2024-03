24liveSchool, il contrasto alla violenza di genere anche sui banchi di scuola

Main sponsor di 24live School

Nell’Aula magna dell’istituto Copernico di Barcellona, le studentesse e gli studenti e hanno partecipato ad un incontro organizzato dal Lions Club Internazionale di Castroreale.

Sono intervenuti il presidente Giuseppe Iacono e l’avvocata Giovanna Mazzù che, oltre a sensibilizzare i presenti sull’importanza di accettare se stessi e avere rispetto verso gli altri, hanno condiviso delle testimonianze concrete per far capire ai giovani che niente è bello come tutto quello che vediamo, ma bisogna essere prudenti perché la malvagità può rivelarsi improvvisamente.

All’inizio della conferenza l’avvocato ha distribuito dei fiocchetti rossi, un simbolo dello slogan “STOP AL FEMMINICIDIO” e per evidenziare il coraggio delle donne che denunciano le varie forme di violenza cui sono sottoposte, per farsi che nessuna muoia per mano di uomini violenti. Dopo aver presentato gli obiettivi che l’associazione castrense si propone, l’avv. Mazzù ha ricordato alcune delle vittime della brutalità maschile: Giulia Cecchettin, una studentessa di soli 22 anni a cui è stata tolta la vita pochi giorni prima della laura in ingegneria biomedica, Giulia Tramontano che stava per far fiorire una nuova vita dentro di sé, fino a quando il suo ex fidanzato ha deciso di toglierle la vita insieme con il suo piccolo Thiago, ancora dentro di lei. La relatrice si è poi soffermata ad illustrare alcuni degli atteggiamenti che spesso i ragazzi assumono nei confronti delle ragazze, per esempio: “dove stai andando vestita così?”,

“Togliti quel rossetto, ti sta proprio male”, oppure, “con le amiche tu non esci!”, segno di imposizioni che non devono essere scambiate con manifestazioni d’affetto. Dopo questa parentesi, l’avvocata Mazzù, attraverso una canzone intitolata “Nessuna conseguenza” di Fiorella Mannoia, che racconta una storia di lotta quotidiana contro l’autorità maschile, ha affrontato il tema della violenza psicologica sulle donne, sempre tristemente attuale, e della capacità di reagire, di uscirne e di rinascere. Dopo, attraverso il video clip di una ragazza di soli dodici anni, è stato focalizzato anche il bullismo che rientra anch’esso fra le forme di violenza psicologica e talvolta pure fisica. Questa dodicenne raccontando la sua esperienza sui social in cui veniva criticata per il suo aspetto fisico e sul bullismo a scuola esercitato sia da coetanei sia dagli adulti si scaglia contro l’uso scorretto dei social spesso mezzo per diffondere pregiudizi e calunnie. e sottolinea come la superficialità di tante azioni non solo feriscono, ma anche traumatizzano. Lei ha reagito e da esperienza dolorosa ha tratto una lezione per crescere e per accettarsi com’è, perché ciò che si è, è più importante di ciò che appare. Dopo aver risposto alle domande degli studenti e dissipato la credenza in molti luoghi comuni, i relatori, in conclusione della conferenza hanno fatto ascoltare la canzone del Cast di “Mare Fuori” spiegando come essa rimandi ad alcune caratteristiche di relazioni sane che i protagonisti della celebre fiction, rimpiangono di non aver capito prima.

Giorgia Venuto e Sophia Figus,

classe 1BL

ITT-LSSA COPERNICO