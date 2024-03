Il Barcellona Basket sbanca Corato (72-78) e continua a puntare un posto nei playoff

Arriva a Corato la terza vittoria consecutiva, quarto successo sulle cinque partite del play-in, per il Barcellona Basket.

La formazione giallorossa ha sbancato il palazzetto pugliese al termine di una gara intensa e combattuta fino alla sirena. I ragazzi di coach Pippo Biondo hanno saputo gestire gli ultimi minuti di gara con una ritrovata precisione dalla lunetta. La sconfitta interna della capolista Avellino, sconfitta in casa da Milazzo, insieme alla vittoria del Basket School Messina a Marigliano, cambiano gli equilibri della classifica rimescolando le carte per assegnare i due posti per i playoff.

Marigliano – Basket School Messina 55-63

Corato – Barcellona Basket 72-78

Avellino – Svincolati Milazzo 43-64

Lucera – Piazza Armerina 71-90