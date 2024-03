I Carabinieri in visita all’I.C. Bastiano Genovese nell’ambito del progetto “Qui la legalità…fa scuola”

Si è svolto nei giorni scorsi, presso l’auditorium dell’I.C. “Bastiano Genovese”, un incontro con l’Arma dei Carabinieri, intitolato “Qui la legalità…fa scuola”, per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado.

Dopo i saluti della dirigente Francesca Canale, a dialogare con i ragazzi è stato il capitano Francesco Severo, che ha approfondito alcune tematiche legate all’educazione alla legalità, come la sicurezza stradale, le dipendenze da alcol e droga, il bullismo e il cyberbullismo. E’ stato, inoltre, distribuito ai ragazzi e ai docenti presenti in sala un “bullizzometro” contenente i segnali d’allarme da riconoscere per cercare aiuto. A conclusione della giornata il capitano Severo ha risposto alle domande degli alunni, prima di mostrare loro una gazzella del Nucleo Operativo Radiomobile parcheggiata nel cortile della scuola.