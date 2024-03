Città Aperta: “Serve un serio controllo sull’occupazione del suolo pubblico, senza accanirsi sui vasi che non intralciano il passaggio dei pedoni”

Il movimento Città Aperta ha chiesto un incontro urgente al comandate pro tempore della Polizia Locale ed all’assessore al ramo Viviana Dottore, per sollecitare un serio controllo del territorio al fine di rimuovere le situazioni di occupazione abusive del suolo pubblico che impediscono la

fruizione del marciapiede e delle aree di parcheggio. Allo stesso modo si chiede di conoscere come si vorranno superare i disagi per i tanti pendolari per studio o per lavoro, che utilizzano il treno spostarsi e che sono costretti a correre il rischio di subire pesanti multe per la mancanza di un adeguato numero di parcheggi nell’area antistante la stazione ferroriaria.

“Le due questioni – affermano i consiglieri Campo, Mamì e Sidoti – erano state al centro di una nostra interrogazione, che però ha sortito uno strano effetto. Chi di competenza, invece di avviare un controllo sulle tante attività commerciali che occupano spazi pubblici sui marciapiedi e sulla strade della città, ha iniziato quest’azione di verifica puntando il dito sui commercianti che hanno scelto di abbellire l’ingresso dei loro locali con vasi e fioriere ben curante, che non comportano alcun intralcio al passaggio dei pedoni sui marciapiedi o impediscono il parcheggio sul margine della strada. Nell’incontro chiederemo di puntare inizialmente su violazioni ben più gravi e impattanti sulla vivibilità delle nostra strade, che implicano una trasformazione di spazi pubblici in vere e proprie proprietà private, piuttosto che punire un commerciante che ha posizionato una fioriera senza creare problema al transito di pedoni ed automobilisti”.

Allo stesso modo i consiglieri hanno chiesto di conoscere quali sono le soluzioni programmate per limitare il disagi di chi frequenta la stazione ferroviaria di Barcellona, considerato che manca un efficiente servizio di collegamento tra la stessa stazione ed il centro della città e gli spazi di parcheggio sono ormai insufficiente per soddisfare la richiesta di chi sceglie il treno per spostarsi verso altre città.