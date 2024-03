La Fials chiede la revoca dei trasferimenti di 6 Oss da Barcellona. La risposta dell’ASP Messina

Il sindacato Fials ha inviato una nota con cui chiede all’ASP Messina la revoca delle disposizioni di mobilità d’urgenza, che giudica inutili, poco produttive, disagevoli e mal accettate. Si tratta di sei operatori socio sanitaria, che dall’ospedale di Barcellona sono stati trasferiti a Patti, per coprire le esigenze del presidio nebroideo.

“Per l’ospedale di Barcellona – afferma il segretario Fials Domenico La Rocca – siamo davanti alle solite promesse di rilancio, smentite dai fatti. Appare alquanto strana ed immotivata la sottrazione delle 6 unità di personale Operatore Socio Sanitario dal P.O. di Barcellona che dovrebbe essere invece destinato per completare l’organico del Reparto di Riabilitazione Funzionale con Degenza la cui riattivazione, dopo un lungo periodo di chiusura, è attesa per i primi giorni del mese di aprile vista la recente assunzione di nuovi Medici Fisiatri. Per quali motivi disgregare l’organico di personale già presente nel P.O. di Barcellona e numericamente in linea con la pianta organica esistente? Il sindacato Fials ha diffidato e denunciato le gravi inadempienze e carenze nella gestione delle risorse umane dell’A.S.P. di Messina.. Abbiamo chiesto non solo il blocco dei trasferimenti ma anche l’immediata assunzione dei 95 Operatori Socio Sanitari mancanti e previsti nella Pianta Organica esistente e con i finanziamenti economici già previsti ed assegnati dalla Regione per colmare le carenze dei Presidi di Patti, Sant’Agata Militello, Milazzo e Taormina”.

Il commissario dell’ASP Messina, Giuseppe Cuccì, con una nota, ha risposto alle legittime osservazioni della Fials, dichiarandosi pronto ad un confronto le organizzazioni sindacali “purchè il tavolo di discussione, la condivisione delle problematiche e le relative soluzioni, si basino su aspetti legati alla sanità Messinese e all’interesse esclusivo di tutti dipendenti aziendali“.

“Occorre rilevare – scrive Cuccì – che il personale socio sanitario destinatario del provvedimento verrà impiegato al di fuori del Presidio di Barcellona P.G. solo temporaneamente (per giorni 30) e per ragioni di necessità ed urgenza connesse alle specifiche emergenze di altri Presidi Ospedalieri aziendali. Nel merito delle doglianze esposte da alcune Organizzazioni Sindacali, appare doveroso evidenziare che questa Direzione Strategica, sin dal primo giorno di insediamento, ha sempre operato nell’interesse esclusivo della collettività messinese ancorché della Sanità messinese, in considerazione della circostanza che l’Asp Messina consta di 7 Presidi Ospedalieri ed 8 Distretti Sanitari che devono racchiudere gli specifici interessi di un’intera provincia che estende i propri confini da Taormina sino a Mistretta, senza dimenticare l’Arcipelago Eoliano. Ogni determinazione rispetto a quanto denunciato, quindi, è precipuamente sottesa alle indifferibili esigenze degli Ospedali e tiene conto, pertanto, del reale fabbisogno che ogni singolo Presidio necessità allorchè vengono formalizzati provvedimenti amministrativi, seppur di transitoria efficacia”.

“Quanto ai fatti di cronaca, si rileva che il presidio ospedaliero di Barcellona P.G. ad oggi e per cause certamente non riconducibili a questa Direzione Strategica, è destinatario di una nuova e più ampia rimodulazione aziendale, dovuta alla recente approvazione della Dotazione Organica, che richiede i necessari adempimenti legati alle propedeutiche attività amministrative volte al reclutamento del personale sanitario. In ordine alle espresse criticità relative al mancato reperimento delle opportune figure socio sanitarie, sebbene persistenti in periodi antecedenti all’insediamento dello scrivente, si precisa che sono state avviate con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, rispettivamente in data 21.02.2024 e 26.03.2024, le dovute e formali interlocuzioni atte all’utilizzo della graduatoria concorsuale di Operatore Socio Sanitario, la cui risoluzione dovrebbe avvenire entro e non oltre il mese di aprile 2024. Parimenti, è stato richiesto alla competente Unità di Gestione del Personale Dipendente, di predisporre quanto opportuno per avviare le procedure di mobilità regionale ed extra regionale”.