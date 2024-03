24liveSchool, la Settimana dello Studente al Medi: un’epica Odissea di conoscenza e creatività…

Main sponsor di 24live School

Nell’effervescente scenario dell’istituto Medi, si stabilisce un evento senza pari: la “Settimana dello Studente”. Qui, tra le maestose pareti delle aule e nei corridoi intrisi di storia, gli studenti sono pronti a danzare con la sapienza e ad abbracciare l’ignoto con ardore.

Durante questa settimana intrisa di magia e scoperta, i discenti diventano i custodi della loro esperienza educativa, navigando tra le onde del sapere con la destrezza di antichi navigatori. Guidati dal faro dell’ispirazione, si cimentano in un’ampia gamma di attività che solleticano la mente e l’anima.

Negli spazi avvincenti dell’aula magna, si svolgono incontri coinvolgenti e informativi:

Incontri della Croce Rossa: rappresentanti della Croce Rossa conducono sessioni educative su pronto soccorso, sensibilizzazione sui problemi umanitari e prime risposte in situazioni di emergenza, offrendo agli studenti preziose competenze e consapevolezza sulle questioni globali.

Cinema e Sensibilizzazione: durante l’evento “Cinema e Sensibilizzazione” durante la Settimana dello Studente, gli allievi hanno avuto l’opportunità unica di incontrare una ex studentessa del Valli, che ha condiviso la sua esperienza e conoscenza sul cinema Franchise.

Attraverso una presentazione coinvolgente e appassionata, l’ex studentessa ha guidato gli studenti attraverso le complessità e le sfide della produzione cinematografica Franchise, sottolineando l’importanza della narrazione, della coerenza tematica e della gestione dei personaggi nel mantenere viva l’attenzione del pubblico lungo diverse pellicole.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire la comprensione delle dinamiche creative e commerciali che caratterizzano i Franchise cinematografici di successo, imparando anche l’importanza della continuità narrativa e dell’evoluzione dei personaggi nel mantenere viva l’interesse del pubblico.



Questo incontro ha fornito agli studenti una prospettiva unica sul mondo del cinema e ha arricchito la loro comprensione delle complessità artistiche e commerciali dietro le produzioni cinematografiche di successo. Ha anche stimolato la loro curiosità e creatività, ispirandoli a esplorare nuove prospettive e possibilità nel campo cinematografico.

Incontri con Vittime della strada: incontri toccanti e istruttivi con vittime di incidenti stradali, organizzati in collaborazione con associazioni per la sicurezza stradale, che sensibilizzano gli studenti sulle conseguenze dei comportamenti a rischio e promuovono una guida responsabile e consapevole.

Nell’atrio e nelle aule comuni dell’istituto Medi, durante la Settimana dello Studente, si è svolta una variegata serie di attività, ciascuna pensata per arricchire l’esperienza formativa degli studenti e favorire la loro crescita personale e culturale. Quelle predilette dalla mia classe sono state numerose, fra le quali…

Storia del Rock: durante le sessioni interattive di Storia del Rock, gli studenti hanno esplorato le radici e l’evoluzione di questo genere musicale rivoluzionario,attraverso l’impegno del professore Nicola Russo. Mediante una lezione coinvolgente ed ascolti attenti, noi alunni abbiamo compreso le influenze culturali, sociali e politiche che hanno plasmato il panorama musicale del ventesimo secolo, viaggiando attraverso la storia della musica moderna.

Informadarte: sotto la guida di esperti insegnanti, gli studenti hanno esplorato il mondo affascinante e in continua evoluzione dell’Arte. Attraverso l’utilizzo della propria immaginazione, hanno imparato ad utilizzare i giusti strumenti per esprimere la loro creatività artistica. Dalle tecniche di grafica alla manipolazione delle immagini, hanno aperto nuovi orizzonti nell’universo della fantasia, esplorando la fusione tra immaginazione e creatività.



Filosofia oggi: attraverso dibattiti guidati da docenti competenti nel campo della filosofia, gli studenti hanno esplorato tematiche contemporanee e questioni etiche complesse. Dai dilemmi morali alle questioni di giustizia sociale, hanno affrontato sfide concettuali e imparato a esprimere e difendere le proprie opinioni in un contesto di dialogo aperto e rispettoso, sviluppando un pensiero critico e una consapevolezza filosofica più profonda.

Cineforum: partecipando a proiezioni di film selezionati seguite da discussioni guidate, gli studenti hanno analizzato personaggi, trame e messaggi impliciti nei film. Attraverso una riflessione critica e interpretativa, hanno sviluppato la capacità di analizzare e comprendere il significato più profondo delle opere cinematografiche, esplorando tematiche sociali, politiche e culturali rappresentate nel cinema contemporaneo.

Giochi Interattivi: in un ambiente divertente e dinamico, gli studenti hanno affrontato sfide collettive. Attraverso questi giochi, hanno potenziato le loro abilità di collaborazione, comunicazione e pensiero laterale, imparando a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni ed affrontare sfide complesse in modo creativo e efficace.

Let’s Talk About: partecipando a sessioni di discussione informale su argomenti di attualità e interesse comune, gli studenti hanno condiviso prospettive, esperienze e opinioni. Hanno imparato a confrontarsi in modo costruttivo, valorizzando la diversità di pensiero e sviluppando competenze di ascolto attivo e comunicazione efficace, promuovendo un dialogo aperto ed inclusivo.

Dibattiamo: in contesti strutturati e guidati, gli studenti hanno affrontato dibattiti su questioni di rilevanza sociale, politica ed etica. Hanno imparato a formulare argomentazioni convincenti, ad ascoltare le opinioni altrui e a gestire conflitti di idee in modo rispettoso e costruttivo, sviluppando competenze di pensiero critico, leadership e negoziazione.

Life Skills: attraverso Workshop pratici e sessioni di formazione, gli studenti hanno acquisito competenze pratiche per la vita quotidiana. Dalla gestione dello stress alla pianificazione del tempo e alla comunicazione efficace, hanno imparato strumenti e strategie per affrontare le sfide della vita adulta in modo consapevole e responsabile, preparandoli ad affrontare il mondo reale con fiducia e determinazione.

Queste attività sono state progettate per offrire agli studenti un’esperienza educativa completa e coinvolgente, che va oltre il mero apprendimento accademico, preparandoli ad affrontare le sfide del mondo reale con fiducia e consapevolezza.

Francesca Elena Calabrese

Classe I A del Liceo Classico.