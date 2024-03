Eletto il nuovo direttivo del Lions Club Castroreale: il nuovo presidente è Tindaro Maio

Si è tenuta la riunione elettorale del Lions Club Castroreale in cui si sono scelti i componenti del direttivo per l’A.S.2024/2025, dettando così le basi per un nuovo anno sociale ricco di service, collaborazione e condivisione di nuovi progetti, sempre nel solco della continuità, perché “Ritrovarsi insieme è un inizio, restare insieme è un progress ma riuscire a lavorare insieme è un successo”.

Per il Lions Club Castroreale sarà fondamentale anche per quest’anno sociale così come per quelli a venire, il lavoro di squadra, il lavoro in team, il lavoro di servizio condotto al solo scopo di aiutare il prossimo, di immedesimarsi in quelle realtà meno fortunate in cui il nostro aiuto diventa preziosissimo e lo ricorda bene la frase del fondatore del Lions Club International, Melvin Jones, che recita “Non si può andare lontano finché non si fa qualcosa per qualcun’altro”.

Il presidente eletto è il socio Tindaro Maio che succede dal 01Luglio2024 all’attuale presidente Giuseppe Iacono.

Il direttivo del Lions Club Castroreale, per l’A.S.2024/2025, è così composto:

· Presidente, Maio Tindaro

· Immediato PastPresident–Coordinatore LCIF di Club, IaconoGiuseppe

· I VicePresidente, Raimondo Antonio

· II VicePresidente, Cannas Claudio

· Segretario, Borgia Francesco

· Tesoriere, Zangla Giuseppe

· Cerimoniere, Calzavara Marco

· Presidente Comitato Soci, Rao Genovese Felice

· Presidente Comitato Service, Pino Angelo Paride

· Consigliere e Presidente Comitato Marketing e Comunicazione, Maio Giovanni

· Consigliere, Chiofalo Domenico

· Consigliere, Isgrò Antonino

· Consigliere, Giannetto Cosimo