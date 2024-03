24liveSchool, Il “Copernico” ha celebrato Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie con il capitano Lorenzo Galizia

Main sponsor di 24live School

Gli alunni dell’I.T.T.-L.S.S.A. Copernico hanno celebrato la XXIX Giornata dell’Impegno e della Memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia durante un incontro con il comandante della compagnia dell’Arma dei Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, Lorenzo Galizia.

Dopo i saluti e la calorosa accoglienza della dirigente scolastica, prof.ssa Angelina Benvegna, l’incontro ha avuto inizio con la proiezione dei 1070 nomi delle vittime innocenti di mafia accompagnati da una breve riflessione di un’alunna sullo slogan di questa ventinovesima giornata: “Roma città libera”; infatti proprio a Roma nel 1996, alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, si era svolta la prima edizione della Giornata in piazza del Campidoglio. Nella capitale era stato letto il primo elenco delle vittime innocenti, sapientemente redatto grazie alla tenacia e alla pazienza di Saveria Antiochia. “Roma città libera” è inoltre uno slogan che evoca il capolavoro neorealista del maestro Roberto Rossellini “Roma città aperta”: un’opera d’arte che parla di resistenza e della lotta per la libertà. A ottant’anni dalla liberazione dell’occupazione nazi-fascista, oggi Roma deve nuovamente aprirsi e liberarsi: questo il messaggio che è risuonato, forte e deciso, in questa giornata.

Il comandante Galizia si è dunque soffermato su tematiche di educazione alla legalità e di educazione stradale. Ha preferito comunque un dialogo attivo e costante con gli alunni e numerose sono state le domande poste, a cui il capitano ha risposto argomentando con chiarezza e puntualità, umanità e professionalità.

Infine il capitano Galizia, attraverso le proprie esperienze personali e la grande dose di passione e di empatia che è riuscito a trasmettere, ha donato un forte messaggio motivazionale di legalità e di impegno agli alunni del Copernico.

Il messaggio è stato semplice e chiaro: scegliere con consapevolezza e con passione il nostro progetto di vita ancorandoci ai valori della legalità e dell’impegno.

Gabriele Baglione IV BL

Veronica Sartorio IV BL