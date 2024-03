Focus24live: siamo online sul nostro canale YouTube

Abbiamo pubblicato la puntata zero del nuovo forma targato 24live.it. Focus24live è uno spazio di confronto, dibattito, approfondimento sui fatti della nostra città e non solo.

La puntata zero di Focus24live è online e per guardarla e rimanere aggiornati su tutte le nostre novità è importante iscriversi al canale.

GUARDA LA PUNTATA: https://youtu.be/vwB4HsjNxm8

La prima uscita, condotta dal direttore responsabile Giuseppe Puliafito e dalla nostra giornalista 24live.it, ospita un tema caldo ed attuale: la Sanità, con particolare riferimento alla situazione del Pronto Soccorso Cutroni Zodda e a tutto il quadro riferibile all’ASP Messina.

Ospiti in studio, che ringraziamo per aver accolto di buon grado il nostro invito, sono stati: la dott.ssa Carmen Bruno, in rappresentanza di “Rete per la Salute Pubblica”; il Prof. Enzo Correnti del Comitato per il Cutroni Zodda; Gianmarco Codraro della campagna #siamotuttincodicerosso; l’Onorevole Pino Galluzzo, componente della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Tra i temi sviscerati: l’emergenza Pronto Soccorso, la carenza medici e i bandi deserti, la poca attrattività del nostro ospedale e le papabili soluzioni future.

Sono emersi diversi spunti di riflessione che non mancheremo di sviscerare prossimamente, tramite approfondimenti scritti.

Un grazie speciale va ai nostri collaboratori: Emanuele Torre e tutto lo staff di Torre Films, al grafico Giuseppe Russo, al fonico e musicista Luciano Accetta e al batterista Milo Isgrò, al nostro sponsor principale Più Formazione.

Vi aspettiamo sul nostro canale YouTube. Buona visione!