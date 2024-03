Barcellona, convalidati gli arresti della dottoressa e dell’infermiera accusate di aver introdotto droga e telefoni in carcere

E’ stata disposta la misura cautelare in carcere per l’infermiera 41enne di Messina e per l’infermiera 63enne di Barcellona, arrestate in flagranza per aver introdotto illegalmente droga e strumenti di telefonia all’interno del carcere di Barcellona

Il Giudice delle indagini preliminari, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto delle due donne, accogliendo la richiesta del pubblico ministero di disporre la detenzione in carcere, con l’assegnazione ad una casa circondariale diversa da quella di Barcellona Pozzo di Gotto.