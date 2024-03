Le scuole di Barcellona hanno celebrato la giornata per le vittime innocenti delle mafie: Sonia e Chicco Alfano ospiti alla “Verga”

La “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” promossa da Libera a livello nazionale è stata celebrata anche nelle scuole della città del Longano.

In tutti gli istituti comprensivi e nelle scuole superiori di secondo grado sono stati letti i nomi della vittime innocenti cadute in Italia per mano mafiosa, con un momento di raccoglimento che ha coinvolto gli studenti.

Nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado “Giovanni Verga”, coordinata della dirigente Carmela Pino, a confrontarsi sul tema della legalità e della lotta alle mafie, erano presenti Sonia e Chicco Alfano, i figli del giornalista barcellonese Beppe Alfano ucciso in un agguato di stampo mafioso in via Marconi l’8 gennaio del 1992.

Sonia Alfano ha risposto alle domande preparate dagli studenti, coinvolti nell’iniziata dai docenti del dipartimento di lettere, che hanno esposto le loro curiosità e le loro voglia di conoscere su un tema delicato come la lotta alla mafia. L’ex eurodeputata è stata sollecitata soprattutto sulle emozioni legate alla tragica uccisione del padre e si è commossa nel sottolineare la compattezza della famiglia nella ricerca di tutta la verità sui mandanti dell’omicidio del giornalista de La Sicilia. Ha ricordato come quei tragici fatti hanno cambiato il suo percorso di vita, distogliendola dall’idea di iniziare la carriera nelle forze dell’ordine, e ha ribadito come rispetto a trentuno anni fa, quando aveva preso il sopravvento il sentimento di rancore nei confronti di chi aveva voluto la morte del padre, ha maturato la determinazione di vivere la sua vita, circondata dall’affetto dei suoi cari, senza dedicare troppo tempo al risentimento per i responsabili di quei fatti.

L’abbraccio dei ragazzi è stato il segnale che ha più volte apprezzato nel suo saluto, raccomandando loro di mantenere la schiena dritta davanti alle difficoltà, senza cadere nella tentazione di accettare compromessi nel loro percorso di crescita rispetto agli obiettivi futuri.