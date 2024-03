Gli studenti dell’Istituto D’Alcontres di Barcellona hanno partecipato al Festival “Cantieri teatrali” di Novellara

L’Istituto Comprensivo D’Alcontres di Barcellona ha partecipato al Festival “Cantieri teatrali” di Novellara (Reggio Emilia), nella sezione “Matinée spettacoli delle scuole”. Il Festival, organizzato da Nassau teatro APS, è nato per creare un luogo di aggregazione dove giovani e adulti possono incontrarsi per condividere le propria passione per il teatro, la danza, il canto, la fotografia.

Gli alunni del gruppo “Musica Insieme” dell’Istituto D’Alcontres sono stati guidati dai professori Sergio Bertolami e Tiziana Benevento. L’esperienza vissuta presso i Cantieri Teatrali di Novellara, nel Teatro Tagliavini, è stata una full immersion di cultura, arte, didattica, bellezza, amicizia e relazioni.

Il gruppo, unica scuola media in mezzo a tutte scuole superiori, ha rappresentato la Sicilia, proponendo un viaggio musicale immaginario di fantasia con l’opera originale “Le mille e una nota”, appositamente scritta e composta dal professore Bertolami, con le scenografie curate dalla professoressa di Arte e Immagine Grazia Dipaola. Un viaggio che, partito dalle notti magiche mediorientali, passa per il deserto sconfinato, vola nella New Orleans del sogno americano, per approdare nella Sicilia dell’antica mattanza, con tanto di scene e siparietti nella “lingua madre”, alla riscoperta delle tradizioni della regione.

Gli alunni, assieme ad un gruppetto di entusiasti ex alunni, hanno potuto contare anche sul costante supporto della professoressa Daniela La Rosa e del collaboratore signor Carmelo Triolo. Grande soddisfazione per la Dirigente Patrizia Italia, sempre propositiva ed aperta alle esperienze didattiche innovative e coinvolgenti.