Concluso il progetto Erasmus KA2 “Forest Fire Prevention” all’IIS Medi di Barcellona

Si è conclusa l’accoglienza delle delegazioni di docenti e studenti all’interno del progetto Erasmus KA2 “Forest Fire Prevention” presso l’IIS Medi di Barcellona P.G., polo liceale (Liceo Classico, Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, delle Scienze Umane ed IPSAS) diretto dalla prof.ssa Ester Elide Lemmo.

Team rappresentativi dei Paesi del partenariato (Turchia, Polonia, Spagna, Grecia, Portogallo), hanno partecipato alle attività didattiche e culturali organizzate dall’istituzione scolastica e sono stati ospitati in famiglia. “Il progetto, che coinvolge gran parte delle classi dei vari indirizzi della nostra organizzazione scolastica- precisa la coordinatrice Erasmus del Medi prof.ssa Maria Anversa Grasso – mira allo sviluppo della cittadinanza attiva e di una maggiore responsabilità ambientale, collegandosi al curricolo di Educazione Civica e focalizzando tematiche quali le cause e gli effetti degli incendi boschivi sul territorio, l’importanza delle foreste nella biodiversità, la deforestazione ed i cambiamenti climatici. Giunto alla sua seconda annualità, il progetto si propone altresì il rafforzamento del pensiero critico e del problem solving, trovando soluzioni per prevenire il fenomeno degli incendi boschivi, il potenziamento delle capacità di comunicazione in lingua inglese, delle abilità digitali e delle competenze trasversali come imparare a lavorare in team nell’ottica della multiculturalità”.

Durante la settimana di accoglienza, infatti, gli alunni del Medi hanno avuto un ruolo attivo nelle attività programmate, hanno realizzato video e presentazioni sulla tematica dei cambiamenti climatici e degli incendi boschivi ed hanno lavorato in cooperazione per produrre risultati finali come infografiche sul “decalogo del cittadino responsabile” e la rivista digitale (“Scientific Review”) con l’assemblaggio degli articoli scritti dalle scuole partner sulle tematiche e sotto-tematiche del progetto nell’ultimo semestre. Inoltre si sono cimentati nel ruolo di “guida turistica” sul territorio, soprattutto durante le escursioni a Taormina e al Museo Regionale di Messina, ma anche nel tour guidato di Barcellona e Castroreale, coniugando così più discipline (italiano, storia dell’arte, inglese, storia) e sviluppando più competenze (lavorare in gruppo, parlare in pubblico, tradurre in simultanea, esprimersi in lingua straniera). Le delegazioni dei Paesi del Partenariato, insieme ad una rappresentanza del Medi, costituita essenzialmente dagli host students, sono state accolte dall’Università di Messina, Dipartimento Scienze della Terra, partner associato del progetto. L’accoglienza presso l’Ateneo messinese, coordinata dalla docente Cristina Totaro, ha consentito la visita dei locali della sede universitaria e la la partecipazione ad un seminario in lingua inglese sui cambiamenti climatici a cura del prof. Giovanni Randazzo e dei borsisti Silvia Ilacqua e Crisostomo Navarra.

Altrettanto proficua è stata la collaborazione con il Comune di Barcellona P.G. con l’Assessore alla pubblica istruzione Viviana Dottore – che ha dato il benvenuto alle delegazioni nella prima giornata di apertura dei lavori, al Plesso Valli, subito dopo il concerto iniziale degli studenti musicisti e cantori – e l’Assessore all’Urbanistica, Edilizia e Protezione Civile Salvatore Coppolino che ha accolto il gruppo durante la visita al centro della sezione locale dei volontari della Protezione Civile “Radio Club” durante l’ultima giornata di attività. Il coordinamento è stato gestito dal responsabile, il Geologo Giuseppe Nania; le delegazioni hanno visitato la sede, assistito ad una presentazione sulle cause ed effetti degli incendi boschivi e sulla necessità della prevenzione, a cura di Marco Anastasi, Presidente della sezione barcellonese di Club Radio Club, nonché ad una simulazione di intervento in caso di incendio con uso di idrante da parte degli allievi.

Le attività a scuola sono state realizzate in diversi plessi (Valli, Palacultura, Castroreale), con un forte impatto su tutta l’istituzione scolastica, mediante la collaborazione di gran parte dei docenti dell’Erasmus Team dell’IIS Medi. La musica è stata un comune denominatore grazie agli studenti cantori e musicisti che si sono esibiti sia al Valli sia al Palacultura nel concerto iniziale ed in quello finale. Per il coro a voci miste “I piccoli cantori di Barcellona P.G”, Benvenga Giulia 4AC, Bonavita Sofia 2CS, Calabrò Domenico 3DS, Calabrò Girolamo 5DS, Genovese Lorenzo 3CS, Milone Anna3AC, Munafò Anita 4CS, Munafò Francesco 5DS, Perdichizzi Irene 2AC, Valenti Emma 3CS. Al pianoforte: Grace Mazzeo 1AC, Ginevra Aurora Chillari 3AC, Francesco Munafò 5DS, Anita Munafò 4CS, Anna Milone 3AC, Marco Casella 5FS; al violino, Marisol Longo 4BC, Ilaria Giuca 5DS e Chiara Perdichizzi, ex-allieva della scuola; alla chitarra, Simone Paratore 2CS; al violoncello, Irene Perdichizzi; al clarinetto, Gabriele Alberto 3DS.

Fondamentale la partecipazione delle famiglie ospitanti che hanno preso parte , nella cerimonia finale al Palacultura, non solo alla cena dei saluti ed al ballo finale nei locali della scuola, ma anche alla consegna degli attestati sia agli alunni e docenti delle delegazioni sia agli alunni dell’IIS Medi che hanno ospitato: Sabrina Allegra, Giorgia Cutroneo, Elisabetta Maio, Aurora Molino, Giulia Saitta ed Elide Sottile del Liceo Linguistico, Giorgia e Marco Bongiovanni, Ginevra Chillari, Christian ed Asia Famà, Anna Milone, Medea Torre, Carlotta Pantano, Rossana Torre, Maria Chiara Coppolino ed Ansaldo Celi Zullo del Liceo Classico, Aurora Puliafito, Irene Calabrese, Alessandro Pio Cambria del Liceo Scientifico e Veronica Sartorio, ex allieva del Medi.