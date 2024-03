La compagnia teatrale barcellonese PMS Teatro conquista tre premi nella rassegna nazionale di Agugliano (Ancona)

La compagnia teatrale barcellonese PMS Teatro con lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto” ha partecipato alla storica Rassegna Nazionale del Teatro di Agugliano (Ancona), che è tra le più importanti d’Italia, dopo essere stata selezionata tra 66 compagnie.

Lo spettacolo “Non mi dire te l’ho detto“, messo in scena il 3 Marzo scorso, nella serata di premiazione, che si è tenuta domenica 17 Marzo, ha conseguito i seguenti premi:

1) Premio del Pubblico

2) Premio migliore attore Protagonista assegnato a Cosimo Santangelo

3) Premio per la migliore scenografia.

La compagnia ha conseguito inoltre la nomination per la fase conclusiva per l’assegnazione degli altri premi per il Migliore Spettacolo, la Migliore Regia, il Migliore Attore non protagonista Daniele Bisignani ed il Migliore attore Caratterista Alberto Alacqua.