Incontro positivo per ripristinare la viabilità sulla litoranea tra Barcellona e Milazzo

E’ stata una riunione positiva quella che si è tenuta stamattina presso la sede del Genio Civile, che vedeva attorno ad un tavolo gli enti coinvolti nella questione dei lavori di ripristino della viabilità sulla litoranea tra Milazzo e Barcellona, interrotta dall’intervento di ricostruzione del ponte sul torrente Mela della sp 75.

L’incontro, convocato dal Genio Civile, ente che gestisce l’intervento, ha visto presenti i rappresentanti della Città Metropolitana e dei comuni di Barcellona e Milazzo ed i responsabili della ditta che sta eseguendo i lavori.

Il confronto, che si è svolto in clima di collaborazione, ha puntato soprattutto sui tempi di completamento dell’opera. Si è concordato di accelerare il ritmo nel cantiere, con l’attivazione anche di doppi turni di lavoro, per arrivare alla consegna del nuovo ponte entro il termine del 5 settembre 2024, previsto dal contratto d’appalto.

Sul fronte della riapertura del bypass per decongestionare il traffico tra Barcellona e Milazzo, per il momento concentrato tutto sulla S.S. 113, c’è un’intesa di massima sulla predisposizione di un protocollo d’intesa, sulla falsa riga di quello predisposto tra Barcellona e Terme Vigliatore, per la bretella sul torrente Patrì. Al Comune di Barcellona è stato affidato in compito di redigerlo, con la chiusura in caso di allerta gialla, arancione e rossa e nelle ore notturne dalle 22 alle 7.

Al tavolo erano presenti il sindaco metropolitano Federico Basile, insieme al dirigente Salvo Puccio, il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, con gli assessori Giuseppe Benvegna e Salvatore Coppolino, e l’assessore del Comune di Milazzo Angelo Maimone, con il dirigente della polizia locale e i rappresentanti della ditta che sta eseguendo i lavori.

Dopo tanti mesi di polemiche si è finalmente arrivati ad un punto d’incontro, in cui tutti gli enti si sono seduti attorno ad un unico tavolo per raggiunto l’obiettivo di decongestionare il traffico e di completare l’importante intervento di ricostruzione del ponte sul torrente Mela.