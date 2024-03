Dodici: gli anni insieme a voi, lettori di 24live.it

Ieri, non abbiamo fatto in tempo a dirvi quanto siamo felici di poter festeggiare insieme a voi i primi 12 anni di 24live.it. Il motivo è presto detto: ci meritavamo una nuova iniziativa, un nuovo entusiasmo, una nuova avventura. Così, nel pomeriggio del 18 marzo 2024, abbiamo registrato il nostro primo approfondimento video di un nuovo format, ideato per consentire a tutti voi di avere maggiori informazioni, più complete, di capire meglio cosa succede nel nostro comprensorio e di farlo con i protagonisti.

Raccontare i fatti in maniera oggettiva è sempre stato uno dei cavalli di battaglia di 24live.it e, dopo 12 anni, l’abitudine di sapervi informati e aggiornati continuamente non ci è più bastato. La nostra redazione, seppur ormai composta da pochissimi elementi, ha sempre voglia di crescere, mettersi in gioco, confrontarsi.

Nasce Focus 24live, la nuova web TV di 24live.it

La mission che ci identifica non può cambiare, ma la modalità si può arricchire. Essere facilitatori di dialogo e precursori di soluzioni, raccontare i fatti con oculata veridicità e riuscire a fare della critica giornalistica l’arma vincente per migliorare il nostro territorio è la nostra più alta ambizione. Siamo pronti ad affermare che nessun dialogo è impossibile e che, a volte, manca solo uno spazio adatto.

Venerdì 22 andrà in onda la puntata zero di questo nuovo format, per cui è necessario essere iscritti al nostro canale YouTube. Il progetto nasce per essere trasmesso in diretta, ma non amiamo essere precipitosi e dopo le prime puntate registrate, cercheremo di provare anche questa esperienza: farvi interagire con gli ospiti in studio e consentire a chi è protagonista di fornire tutte le risposte.

I nostri 12 anni insieme a voi

Non vogliamo essere ridondanti e nemmeno noiosi, ricordando quanto siete stati preziosi per noi in tutti questi anni. Una promessa, però, sentiamo di farvela: continueremo a fare informazione, rimanendo affidabili, accrescendo la nostra competenza quotidianamente per essere sempre più professionali, senza mai tralasciare l’umiltà. Tutto questo, però, non può prescindere dalla vostra presenza continua e costante sul nostro giornale online, con il vostro follow su Instagram, Facebook e, adesso, con la vostra iscrizione al nostro canale YouTube.

12 è un numero importante. In ogni campo, dalla simbologia religiosa, a quella astronomica, dall’anatomia umana, alla musica, al diritto, alla mitologia, questo numero è il superamento delle difficoltà e il nuovo inizio, è la perfezione ma anche la consapevolezza, l’Apocalisse ma anche la Legge delle XII Tavole. Probabilmente, le nostre difficoltà aumenteranno ma fin quando il motore della passione alimenterà le nostre scelte, 24live sarà qui, per voi.

Auguri a tutti noi e un grazie speciale a chi ci ha sempre seguito, a chi ci segue da poco e a chi inizierà a farlo da domani! Buona informazione libera a tutti noi!