Barcellona, i patrocinanti hanno restaurato la vara “Gesù alla Colonna”: “Serve l’impegno di tutti per salvaguardare questa tradizione”

L’impegno economico dei patrocinanti della varetta “Gesù alla colonna” di Barcellona ha consentito di effettuare il restauro conservativo del gruppo statuario, che sarà presente per le vie di Barcellona, in occasione della processione del Venerdì Santo.

I tre patrocinatori della varetta Giuseppe Bilardo, Filippo Paratore e Santino Torre, hanno avviato l’iter per la concessione all’autorizzazione da parte della Curia ad intervenire sulla statua, risalente al Settecento, danneggiata dall’usura del tempo. Le crepe in alcuni punti hanno reso non più differibile l’intervento.

La varetta, che viene custodita nella chiesa della Madonna di Fatima a Militi, è attualmente oggetto del restauro, finanziato dai patrocinanti e affidato alla restauratrice Marianna Saporita. Rispetto agli interventi iniziali, sono emerse ulteriori criticità, che hanno fatto lievitare i costi a carico di coloro che ogni anno si prendono cura di addobbare il gruppo statuario, raffigurante “Gesù alla Colonna”. Ad esempio è stato scoperto come il volto di Gesù sia stato più volte ridipinto in passato, cambiandone i lineamenti come si evince delle foto seguenti.

PRIMA… E DOPO

La situazione è purtroppo simile anche per altre “varette” sia di Barcellona, sia di Pozzo di Gotto, che continuano a partecipare alla processione solo per il grande impegno, soprattutto economico, dei patrocinatori.

“Sarebbe importante – sottolineano Giuseppe Bilardo, Filippo Paratore e Santino Torre – che la nostra azione venga supportata dalle istituzioni (Regione e Comune), assegnando un contributo ai patrocinatori che intendano restaurare le statue, considerati i costi elevanti, che potrebbero scoraggiare questi interventi. Il rischio concreto è che, con il passare degli anni, la statue possano subire danni irreparabili, con la possibilità di perdere questa tradizione barcellonese della doppia processione del Venerdì Santo, unica per la presenza di due cortei della via Crucis nella stessa città”. L’appello dei patrocinatori arriva in un momento in cui la Regione ha assegnato un contributo importante per tutti gli eventi culturali del 2024, solo parzialmente destinato alle iniziative pasquali, e dopo che l’assessore regionale alla Cultura Elvira Amata ha più volte ribadito l’interesse della Regione nel salvaguardare questa tradizione.