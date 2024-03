Barcellona, i dipendenti proclamano lo stato d’agitazione e chiedono un confronto su buoni pasto e mancata concertazione

La riunione sindacale convocata stamattina dalla Uil Fpl Messina nell’aula consiliare di Palazzo Longano si è conclusa con la proclamazione dello stato d’agitazione da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla riunione.

All’incontro con i lavoratori era presenta il segretario provinciale della Uil Fpl Livio Andronico, che nell’intervista seguente, chiarisce la ragioni della scelta di avviare la procedura di uno stato d’agitazione che non provocherà disagi nell’erogazione dei servizi, ma consentire di avviare un confronto con l’Amministrazione comunale, con l’intervento della Prefettura di Messina.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti tra Amministrazione e dipendenti è stata la scelta di sospendere l’erogazione dei buoni pasti del giugno 2023, dopo una nota del Collegio dei Revisori, che sollecitato dall’amministrazione comunale ha sottolineato come le spese per i buoni pasto ai dipendenti non rientra tra quelle espressamente previste dalla legge, con il conseguente blocco dell’erogazione degli stessi buoni. A questa situazione si aggiunge poi il mancato confronto per la nuova concertazione sui contratti, che è ormai ferma al 2017, secondo quanto riferito dal sindacato Uil Fpl.