E’ scomparso oggi l’architetto e pittore barcellonese Sebastiano Raimondo

“Sebastiano Raimondo è nato nel 1949 a Barcellona dove vive e lavora esercitando la professione di architetto. Particolare impegno ha dedicato nella interpretazione e nel restauro di antichi manufatti architettonici cercando di inserirli nel moderno contesto urbano”.

Questa è la breve nota che possiamo leggere nel catalogo dei Murales di via Scinà del 1986, evento organizzato dalla Corda Fratres. In quell’occasione Sebastiano Raimondo realizzò uno dei murales più belli, di taglio decisamente moderno, incentrato sulla caduta di Icaro. In tempi più recenti ha continuato la sua attività professionale progettando diverse opere pubbliche per la città. Ricordiamo anche un bell’edificio privato che si affaccia su uno slargo storico cittadino, dove ha sostituito un vecchio edificio con un bel progetto ispirato al Post-moderno (riferimenti all’architettura classica rivista con spirito moderno).

Tra le sue mostre personali di pittura segnaliamo quella del 1987, realizzata assieme al compianto Tanino Manca, allestita in un’ex sala da barbiere in Piazza San Sebastiano, con le pareti ancora rivestite da antiche pannellature in legno e volta a botte. Le opere esposte erano basate sul colore ad olio steso sullo smalto, ottenendo una pittura veloce tesa a focalizzare alcuni elementi della vita d’ogni giorno, con un trattamento volutamente incompleto, mirante all’essenzialità del soggetto raffigurato.

In ultimo ricordiamo un suo piccolo ma denso libro pubblicato in proprio nel 1984, “Il grattacielo”, con testi scritti a mano e corredato da molti disegni ad inchiostro di china.

I funerali dell’architetto Raimondo, scomparso all’età di 75 anni, si terranno mercoledì 20 marzo alle 16 nella Basilica di San Sebastiano.