Le opere scultoree dell’Arte contemporanea che arricchiscono le piazze di Barcellona P.G. sono state raccontate all’auditorium San Vito

Di arte contemporanea a Barcellona se ne parla spesso. Se ne parla nei corsi dell’Università della Terza Eta, nelle presentazioni di beni culturali, negli incontri nei vari musei con collezioni contemporanee, durante l’inaugurazione di pannelli aventi per oggetto beni culturali. Però sabato 16 sera è avvenuta una cosa inedita e interessante.

Sotto l’egida dell’U.T.E. ben sette studiosi locali si sono riuniti per fare il punto su alcuni beni culturali contemporanei cittadini, accomunati dall’essere “sculture” poste in spazi pubblici, alcuni anche con valenze di “Land art”. Una scelta ben precisa che non mette in discussione altre realtà del territorio che valorizzano l’arte contemporanea.

Nell’Auditorium San Vito, dopo i saluti e l’introduzione del Rettore dell’U.T.E, la professoressa Tanina Caliri e i saluti dell’Assessore alla Pubblica istruzione avvocato Viviana Dottore, è intervenuto l’architetto Giovanni Pantano per introdurre i vari relatori, e per soffermarsi anche su altre opere non interessate direttamente dall’incontro, come i busti di Piazza Duomo e i Musei di arte contemporanea cittadini, presentando un video realizzato dal professore Gaetano Mercadante che ha mostrato dall’alto la città e le opere oggetto dell’incontro.

L’architetto Andrea Rosario Cristelli ha parlato delle sculture di Mariano Pietrini poste nella Villa Primo Levi, accanto al Teatro Mandanici; lo storico dell’arte Andrea Italiano si è soffermato sul Monumento a Sebastiano Genovese di Filippo Minolfi; l’autore di questa nota ha parlato di Francesco De Francesco e della Fontana dei due fiumi; l’architetto Giovanni Pantano ha illustrato il Monumento ai Caduti soffermandosi sulle figure dei due autori, l’architetto Giuseppe Fanfoni e lo scultore Giuseppe Mazzullo; il critico d’arte Nino Sottile Zumbo ha spiegato, anche con spunti filosofici, il Giardino di Proserpina del giapponese Hidetoschi Nagasawa, sito nel Parco Maggiore La Rosa; la storica dell’arte Valentina Certo si è soffermata sul Seme d’arancia di Emilio Isgrò, posto di fronte alla vecchia stazione ferroviaria. Infine l’intervento dell’architetto, esperto di restauro, Francesco Mannuccia, che ha relazionato in merito alla conservazione delle opere d’arte. A suo tempo si occupò del restauro del Seme d’arancia. Dalle varie relazioni è emerso che diverse opere d’arte contemporanea della nostra città necessitato di interventi di manutenzione e restauro, cosa già fatta per il Monumento ai Caduti, un restauro attuato dopo una lunga battaglia portata avanti in particolar modo dalla Pro Loco Manganaro. Nell’Auditorium San Vito sono state altresì esposte foto in bianco e nero, tagliate verticalmente, delle opere oggetto del convegno, scattate da Emanuele Tedeschi.