La Nuova Igea Virtus ospita la Vibonese: l’obiettivo è la vittoria per mettere in cassaforte la salvezza

Vincere con la quotata Vibonese per mettere in cassaforte la salvezza ed affrontare il finale di stagione con la serenità di chi non ha nulla da perdere, confermando la crescita di un progetto sportivo iniziato a campionato in corso e guardando già al prossimo futuro.

L’avversario è molto impegnativo, come dimostra il terzo posto in classifica ed il rendimento nell’arco della stagione. Non sarà semplice per Biondo e compagni centrare la vittoria, ma ci sono tutte le potenzialità di poter conquistare i punti pensanti contro un’altra grande del girone I di Serie D, dopo Siracusa e Trapani.

L’appuntamento è alle 15 allo stadio D’Alcontres Barone, dove si attende un bel colpo d’occhio anche sugli spalti, con la presenza di una nutrita rappresentanza di tifosi calabresi.

Ecco il programma con i risultati che saranno aggiornati in tempo reale