“Cose di ogni giorno” di David Norisco con Francesco Branchetti e Denny Mendez per la regia dello stesso Francesco Branchetti è andato in scena ieri sera al Teatro Trifiletti di Milazzo per la VI Stagione di quiNteatro.

Una commedia dolce amara per raccontare la quotidianità di una famiglia borghese. Una scusa, un modo per sottolineare l’importanza della vera essenza di umanità che ci unisce tutti e da Denny Mendez un messaggio lanciato ai cittadini nella sua video-intervista.